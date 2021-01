RBD es una de las bandas más populares en América Latina. La agrupación pop mexicana fue creada por Pedro Damián, dentro de la telenovela “Rebelde”, el 4 de octubre de 2004. Desde entonces lograron cosechar grandes éxitos y recorrer en mundo con su música hasta su separación, su último concierto fue en Madrid el 21 de diciembre de 2008.

MÁS INFORMACIÓN: Dulce María rompió su silencio y habló sobre por qué no asistió al reencuentro de RBD

Doce años después, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, integrantes de RBD, unieron sus voces en un concierto virtual llamado “Ser o parecer”, que se realizó vía streaming el 26 de diciembre del año pasado. El esperado reencuentro fue tendencia en las redes sociales donde se viralizaron videos e imágenes del show que contó con la presencia de casi todos los integrantes de RBD, a excepción de Dulce María y Poncho Herrera.

Recientemente, se reveló la cantidad millonaria que se obtuvo con la venta de boletos. Al concierto virtual de RBD se conectaron alrededor de 320 mil personas provenientes de 20 países, entre ellos Canadá, Brasil, Japón y, por supuesto, México.

El concierto virtual llamado “Ser o parecer” se realizó vía streaming el 26 de diciembre del año pasado (Foto: Anahí/ Instagram)

“Las cifras oficiales de este concierto, fue que se conectaron alrededor de 320 mil fans de 20 países en todo el mundo, de México, Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, Rumania y Japón. La venta del ‘streaming’ generó más o menos como 11 millones 250 mil dólares (poco más de 224 millones de pesos), o sea, un dineral”, dijo Martha Figueroa, conductora del programa “HOY”.

Por su parte, Pepillo Origel mencionó que pensó que Anahí no participaría en el reencuentro; sin embargo, destacó que la cantante fue la más entusiasmada con el show. “Qué guapa está Anahí (...) Yo pensé que la que no iba a participar sería Anahí, siempre pensé que ella no, pero era la más entusiasta de todos”, señaló.

En el concierto virtual “Ser o parecer”, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávy Christopher Ucez kermann interpretaron sus temas más exitosos como “Sálvame”, “Enséñame”, “Tras de mí”, “Inalcanzable”, “Sólo quédate en silencio”, “Este corazón” y muchos otros más. El furor de los fans se evidenció en las redes sociales donde RBD fue tendencia.

Durante la presentación del grupo pop mexicano lo que más destacó fue el tributo que rindieron los cantantes a Dulce María y Poncho Herrera, quienes no pudieron ser parte del show, dedicándoles el tema “No pares”.