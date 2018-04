En el 2004, México vivió un boom con el lanzamiento de la serie Rebelde, la adaptación de la producción argentina Rebelde Way. A diferencia de la original, la versión producida por Televisa contó con 6 protagonistas, quienes integraban el grupo musical RBD.

La serie tuvo 4 temporadas y fue emitida hasta junio del 2006. Rebelde logró tanto éxito que los seis protagonistas de la serie realizaron una gira por diferentes países en Latinoamérica como RBD.

Canciones como ' Rebelde', 'Solo quédate en silencio' y 'Sálvame' empezaron a sonar en las radios y Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher von Uckermann gozaron de gran popularidad gracias a RBD.

Todo duró hasta el 21 de diciembre de 2008, cuando RBD presentó su último concierto en Madrid. La banda se despidió de sus fans y señalaron que los integrantes continuarían por caminos separados. Algunos de ellos se dedicaron a la actuación, mientras que otros se enfocaron en sus carreras musicales.

Diez años después de su separación, sale a la luz la verdad detrás de la disolución de RBD. En una entrevista con elsalvador.com se reveló quién fue el culpable de que el grupo ya no continuara por más tiempo.

"En el 2008 se acababa el contrato. Y teníamos que decidir si continuaba o no. Yo quería hacer otro tipo de cosas. Quería actuar y cuando expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa fue como (música de Psicosis) porque el show no es mexicano es una franquicia argentina. Si continuaba había que comprar nuevamente los derechos y pues yo decidí que gracias, pero no gracias", dijo Alfonso 'Poncho' Herrera, mejor conocido como Miguel.

El actor contó que entre sus compañeros de RBD habían acordado que si uno se retiraba del grupo, el resto también lo haría y nadie continuaba. Así como él, Christopher von Uckermann y Maite Perroni querían seguir su carrera en el mundo de la actuación.

