Ha pasado un mes desde el concierto virtual “Ser o parecer” de RBD y en el que participaron Anahí, Maité Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Mucho se dijo sobre las ausencias de Dulce María y Alfonso Herrera, quienes anunciaron antes que no participarían en el evento.

Dulce María comentó que no estaría en el show pues estaba embarazada y dio a luz el 6 de diciembre, días antes de la presentación online. Hecho por el que sus seguidores entendieron.

Sin embargo, la actriz Maité Perroni ha llamado la atención al señalar la verdadera razón por la que su excompañera no quiso participar.

“Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento. Entonces no teníamos que esperar a nadie porque no iba a suceder nada diferente”, señaló en una entrevista a Rolling Stone México.

Sobre la ausencia de “Poncho”, Perroni señaló que él está enfocado en su carrera de actuación. “Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende. Hay amor y respeto”, añadió.

Asimismo, Perroni señaló que diciembre sí fue un buen momento para la reunión de RBD, esto en respuesta a las críticas de seguidores por los miembros que faltaron.

“Nunca pensamos en hacer una gira ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación, queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables”, señaló.

Hasta el momento Dulce María no ha dado declaraciones sobre lo dicho por la protagonista de “Oscuro Deseo”.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Oscuro Deseo”

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Oscuro Deseo”