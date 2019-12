“Rebelde” se estrenó hace 15 años y desde ese momento marcó un hito en las telenovelas juveniles de México. Los personajes que más popularidad ganaron fueron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera, ya que ellos fueron parte del grupo musical RBD.

El grupo de pop mexicano estuvo activo durante cinco años y tras esta carrera musical lograron ganar múltiples discos de platino y oro. Los cantantes se volvieron inseparables y crearon una unión familiar, ya que compartieron muchos momentos en camerinos, hoteles y diversos viajes a nivel mundial.

RBD se separo hace 10 años y esto generó mucha pena entre sus fans, ya que una época se acabó, pero las canciones quedaron y han seguido sumando más seguidores que piden un reencuentro del grupo. Sin embargo, esto sería totalmente difícil, ya que a lo largo de este tiempo se ha logrado ver que la hermandad que existía entre los ex integrantes ha quedado en el recuerdo.

Uno de estos distanciamientos y al parecer enemistad es entre Anahí y Maite Perroni. La cantante ha sido cuestionada por los medios de comunicación por su actitud ante la noticia del segundo embarazo de la recordada “Mia Colucci".

¿QUÉ HA PASADO ENTRE MAITE PERRONI Y ANAHÍ?

Hace unos días se supo que Maite Perroni no llamó a Anahí para felicitarla por la pronta llegada de su segundo bebé, así que los medios de comunicación comenzaron a cuestionarse y a preguntarse qué pasó entre las ex Rebeldes. Ellas siempre se mostraron muy unida cuando pertenecían a RBD.

En una reciente alfombra roja del estreno de la película “Doblemente embarazada”, la cantante fue consultada por este rumor que se había esparcido y ella aseguró que no lo había hecho y esto ocasionó más de una sorpresa.

La actriz de “Cuidado con el ángel”, siempre educada, aprovechó la presencia de los micrófonos para felicitarla ahí mismo. Pero por su tono es evidente que no hay una relación entre las artistas.

“Ay, no la he felicitado pero la felicito, le deseo lo mejor”, dijo con una sonrisa a los medios. Nada más. Teniendo en cuenta que Anahí anunció su embarazo hace ya más de un mes, todos hubieran esperado que esta llamada se hubiese hecho hace tiempo. Sincera, Maite confesó que no fue así.

¿Qué pasó con la amistad? Esta es una de las grandes preguntas que se hacen los seguidores de RBD, pero lamentablemente no existe una respuesta a este distanciamiento.

Pero esta enemistad no sólo sería entre Maite y Anahí, sino también con Dulce María, ya que ninguno de sus compañeros asistió a su boda, pero luego de este evento, le enviaron muchos mensajes de felicidades.

Lo que sí está claro es que Maite Perroni mantiene una gran amistad con Christian Chávez y Poncho herrera, ya que los tres presumen su hermosa relación a través de las redes sociales.