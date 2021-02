En la reciente edición de “Esto es Guerra”, Rebeca Escribens protagonizó un tenso momento con Rosángela Espinoza. La chica reality se mostró fastidiada cuando la conductora de televisión hizo una broma al momento de elegir a la ganadora de la secuencia “Tiktoker: Los rivales”.

La conductora del bloque “América Espectáculos” utilizó unos minutos de su espacio para pronunciarse y aclarar algunos puntos sobre la polémica en la que se vio envuelta.

“Un par de segundos para expresarme. Esto es Guerra es un programa líder en su horario, hace muchos años que llega a tu hogar para llevar entretenimiento y diversión. Yo soy fiel admiradora de todo el equipo, de producción, ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’, yo soy fiel admiradora de su trabajo en equipo”, dijo al inicio.

La también actriz se disculpó con Rosángela por la broma que realizó cuando debía elegir a la ganadora de “Tiktoker: Los rivales”; sin embargo, rectificó su voto a Luciana Fuster.

“También sé que son selectivos a la hora de escoger al jurado para este tipo de reality; sin embargo, Rosángela lamento no haber cubierto tus expectativas. Sí, te ofrezco disculpas porque estaba bastante alborotada, eso de hacer zoom, tenía a todo el mundo alborotado a mi costado, a mi familia porque también son fanáticos. Te ofrezco disculpas por la distracción”, puntualizó.

“Ante eso lo único que me queda es rectificar mi voto a Luciana Fuster porque me pareció que tuvo más sensualidad, más brillo, mejor desenvolviendo. Puede que ustedes no estén de acuerdo, es que justo para eso está el jurado, no siempre estamos de acuerdo, y Rosángela Espinoza tuvo una posición valida, yo la respeto”, terminó.

