Todas las noticias que estén relacionadas con los exintegrantes de RBD siempre causará polémica, ya que son muchos los fans que aún tienen la esperanza que Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez se vuelvan a juntar para interpretar cada una de las canciones que se convirtieron en un icono de la cultura pop mexicana en la década del 2000.

Los integrantes de esta agrupación musical ya tenían una ligera carrera actoral cuando les llegó la propuesta de ser protagonistas de “Rebelde” en 2004. Los actores nunca imaginaron que esta nueva telenovela les iba abrir las puertas del éxito.

A lo largo de los 440 capítulos los actores aportaron a su manera y estilo muchas más herramientas que lograron que esta ficción se convirtiera en una de las más exitosas y sobre todo cuando se creó el grupo musical RBD que se volvió en un gran fenómeno.

Pero hace unos días, Anahí habló de muchos rumores sobre la desintegración de RBD en su podcast ‘Están ahí’. En este programa, la exactriz estuvo acompañado de su amigo Christian Chávez, ellos hablaron sobre el casting que tuvieron que pasar para ser parte del elenco de “Rebelde” y la intérprete de 36 años aseguró que por poco pierde el papel de “Mía Colucci”.

Anahí habló sobre su papel como Mía Colucci en su podcast (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO ANAHÍ SOBRE EL PAPEL DE MÍA COLUCCI?

Anahí será recordada por siempre por su papel como Mía Colucci, no cabe duda que ella era la actriz perfecta para este personaje, pero lo que muchos no saben es que por poco y esto no sucede. Hace unos días, la interprete ha revelado en su podcast ‘Están ahí’ que Televisa no quería que ella fuera la protagonista de la telenovela.

“Se negaban en la empresa”, aseguró la actriz de 36 años.

“Ahorita ya lo puedo decir porque ya ni trabajo ahí, se negaban. Decían ‘esta no, vamos a hacerle casting a todas'”, reveló Anahí.

Y es que, aunque el productor de la telenovela, Pedro Damián, tuvo claro desde un inicio que Anahí era Mía Colucci, la empresa al parecer no aprobaba su decisión.

“El casting de Rebelde fue un casting exhaustivo. Y a la que más buscaban era a Mía y probaron a todas las actrices de Latinoamérica, de México, cantantes y es que no había otra Mía y Pedro lo decía ‘es que no hay otra mía que no sea Anahí’. Y pues Anahí fue la última”, contó, por su parte, el exRBD Christian Chávez, quien estuvo de invitado en el último programa del podcast que tienen Anahí y su hermana Marichelo.

“Todo el mundo que se puedan imaginar pasó por ese casting y nadie tenía el ángel que tenía Anahí para hacerlo”, agregó Christian.