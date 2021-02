La pandemia a afectado los bolsillos de muchas personas en el mundo y son varios los actores mexicanos que se quedaron sin dinero por falta de trabajo, así que han tenido que emprender en diversas cosas para poder sobrevivir en estos momentos difíciles.

Hace unos días se supo que Héctor Parra se ha convertido en repartidos de tamales y ahora Lisardo, el actor de Rebelde, ha dicho que está explotando su talento culinario para poder mantenerse hasta que salgan nuevos proyectos televisivos.

En una entrevista que le dio al programa “Hoy” , el actor español ha revelado que se está dedicando a vender fideuá, un platillo típico de su tierra natal, Valencia, España, para poder sobrevivir.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO PARA MANTENER SU HOGAR?

Lisardo contó que tomó la decisión de reinventarse ante las pocas oportunidades que existen actualmente por la crisis sanitaria que se vive en el mundo.

“El fideuá es como una paella, pero de fideos, uno de los platos más conocidos de Alicante, de mi tierra, de Valencia”, explicó al programa Hoy.

El también cantante ha dicho que han contratado sus servicios en un par de ocasiones: “Hemos hecho dos para muchas personas, ya sabes, son paellas haciendo fideuá, entre otras cosas”.

El actor ha dicho que ha tenido que reinventarse para mantener su hogar (Foto: Instagram)

Aunque el actor ha dicho que cocina bien, él prefiere regresar a la actuación y espera que pronto las cosas mejoren.

“Hay que reinventarse en todo, pero lo que espero es que me salga lo que sé hacer porque los fideuás me salen bien, pero no como la actuación”, sentenció en el matutino.