“Rebelde Way”, la exitosa teleserie argentina producida por Cris Morena, se encuentra disponible en Netflix desde el 9 de diciembre para alegría de los fans. Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba protagonizaron la ficción que ganó gran popularidad con sus dos temporadas, la primera de 139 capítulos y la segunda de 179.

La producción juvenil se convirtió en un fenómeno que, gracias a la creación del grupo musical “Erreway”, conformado por los mismos protagonistas, alcanzaron una proyección internacional, realizando giras por Perú, República Dominicana, Israel y España.

En la foto Luisana Lopilato, la recordada Mía Colucci. Fotos: Telefe/ Instagram.

Han pasado 17 años desde que se estrenó “Rebelde Way” en Argentina. Tras el final de las grabaciones, la vida de sus protagonistas tomó distintos caminos. Varios de ellos decidieron alejarse del mundo del espectáculo, mientras que otros tienen una carrera muy activa dentro de la industria.

Actualmente los cuatro actores siguen siendo amigos, aunque cada uno eligió caminos diferentes. De los protagonistas de Rebelde Way, quizás es Luisana Lopilato la que ha tenido una carrera más mediática y estable.

Producida por Cris Morena y contada a lo largo de dos temporadas, la historia de un grupo de estudiantes del exclusivo Elite Way School derivó en el grupo musical Erreway. Foto: AP

A lo largo de estos años, la actriz argentina ha tenido una carrera muy activa en su país. Desde “Rebelde Way”, Luisana Lopilato no ha parado de trabajar en cine y televisión.

Sus papeles más relevantes han sido como la hija adolescente en la versión argentina de “Casados con hijos” (2005), y las películas “Los que aman odian” (2017) y “Perdida” (2018).

Su vida personal también la llevó a los titulares. En 2008 conoció al cantante canadiense Michael Bublé, cuando él visitó Argentina para dar un concierto. Desde entonces, no se separaron. Se casaron en 2011 y tienen tres hijos: Noah (5), Elias (2) y Vida (5 meses).

Luisana Lopilato tiene 32 años y divide su tiempo entre Canadá y Argentina. Además, es una usuaria muy activa de Instagram donde tiene millones de seguidores.

A la actriz se le ha visto participar en diversas producciones que consiguieron tener éxito, vivir un matrimonio estable con el cantante Michael Bublé, y compartir momentos divertidos con sus seguidores en las redes sociales. Pero no todo ha sido felicidad, Luisana Lopilato también tuvo que enfrentar un momento muy difícil en su vida.

A fines de 2016, su hijo Noah Bublé fue diagnosticado con cáncer, uno noticia que destrozó a Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Luisana Lopilato, Michael Bublé y sus hijos. Foto: Instagram

Con tan sólo 3 años Noha luchó y venció en la batalla más dura que le pude tocar a un niño. El 4 de noviembre le diagnosticaron cáncer y debió iniciar un complejo tratamiento contra esa enfermedad.

"Estamos devastados. Nuestro hijo se encuentra actualmente en tratamiento en Estados Unidos", fueron las palabras con las cuales Luisana y Michel confirmaron el estado de salud de su hijo.

Rápidamente la actriz argentina y el cantante canadiense pusieron en stand by sus proyectos profesionales para poder estar a sol y sombra con su pequeño.

“Michael está viviendo dentro de una gran burbuja. No cantará de nuevo hasta que su hijo se recupere, cuando cosas como estas ocurren, cierras todo lo que te rodea”, reveló el músico David Foster, amigo de la estrella de la música.

Luisana Lopilato, Michael Bublé y sus hijos. Foto: Instagram

Luisana, por su parte, renunció a su papel en la película Numb: At The Edge Of The End, que ya había comenzado a filmar.

Noah Bublé fue internado en el centro St. Jude Children's Research Hospital, de Los Ángeles, Estados Unidos. Inició su tratamiento sometiéndose a quimioterapias. Luego entró al quirófano y el resultado fue satisfactorio.

Los análisis clínicos demostraron que el niño habría logrado vencer al cáncer."Noah está libre del cáncer", fue el mensaje de texto que se reenviaron los integrantes más íntimos de la familia.