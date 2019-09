Residente se ríe de reggaetoneros que protestan por no estar en el Grammy Latino

En el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el próximo 14 de noviembre, se desarrollará los Grammy Latino 2019. Tras conocerse los nominados, mucha polémica se ha desatado entre los exponentes del reguetón, quienes expresaran que hace falta reconocimiento a los artistas de este género.

En las redes sociales el hashtag #SinReggaetónNoHayLatinGrammy ha comenzado hacer eco. Incluso artistas como J Balvin, Nicky Jam o Daddy Yankee – quienes sí están nominados a los Grammy Latino 2019 – han usado sus redes sociales para mostrar su descontento.

Ante esta ola de cuestionamientos, René Pérez más conocido como Resident e, usó sus redes sociales para hacer un llamado a la calma a sus colegas, pero, fiel a su estilo, lo hizo burlándose de ellos.

En su cuenta oficial de Instagram, Residente publicó un video en el que aparece al lado de un amigo dando un sarcástico discurso.

“ Tuve que suspender la comida porque está pasando algo grave y tiene que ver con los Grammy. Yo me uní al movimiento de ir a Las Vegas a derrocar la dictadora porque lo que está pasando es horrible, cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reguetón ¿Cómo tú te sientes cabrón?”, dice al inicio del video el intérprete “Bellacoso”.

“A mí me parece obsceno, el reguetón en lo cultural es algo que apoya a la humanidad, para mí este es un crimen de derechos humanos, lo que acaba de pasar”, dijo su acompañante.

Luego Residente interviene y dice: “El agua está sucia en Puerto Rico” y su compañero, agregó: “Lo que está pasando en Puerto Rico, no es para segundo plano”.

“Quieren mi apoyo ahora, la verdad, lo que yo creo es que deben relajarse porque los premios no determinan la calidad de la música y deben disfrutarlo. Y a la misma vez deben ser colegas con los colegas del género urbano. A mí no me nominaron este año, me ganó Enrique Iglesias, pero no me voy a molestar. Lo que deben hacer es apoyar a los que nominaron”, sentenció el artista puertorriqueño.

“No protesten por cosas que valen no la pena, que hay tantas cosas jodidas. El agua está saliendo color miel en Puerto Rico, me entienden. Los dejamos con eso”, agregó René Pérez antes de finalizar el video.