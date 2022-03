Luego de que Camilo se animará a llamar a uno de sus temas Machu Pichu. Ahora le tocó el turno al polémico cantante puertorriqueño Residente, quien acaba de lanzar el tema ‘This is Not America’ donde no solo menciona al Perú, sino que recrea la muerte de Tupac Amaru II.

‘This is Not America’ es un tema cuya letra intenta dar una fuerte crítica hacia los estadounidenses, quienes, según Residente, han dejado de lado a todos los países del continente para apoderarse de la denominación ‘americanos’.

“Estamo’ aquí; oye, que estamo’ aquí; ‘perame, estamo’ aquí; desde hace rato, cuando ustedes llegaron; ya estaban las huellas de nuestros zapatos; se robaron hasta la comida ‘e gato; Y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabrona’o con estos ingratos; hoy le doy duro a los tambores; hasta que me acusen de maltrato; si no entiendes el dato; pues, te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato; a lo calabó o bambú, bien frontú; con sangre caliente como Timbuktu”, dice la primera parte de la letra.

“América no es solo USA (Estados Unidos), papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marrueco’. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los Mayas, con la Valdivia precolombina desde hace tiempo”, continúa la canción.

"América no es solo USA (Estados Unidos), papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá", dice Residente en 'This is Not America'. (Foto: Captura de Video)

Sin embargo, la parte que más llamó la atención para los peruanos es que el compositor mencionó a nuestro héroe Tupac Amaru II, líder indígena, cabeza de una revolución contra los españoles iniciada en 1780, considerado como un precursor de la independencia del Perú.

Esta mención se da al referirse al fallecido cantante estadounidense Tupac Shakur, cuya madre, una líder pacifista, le puso ese nombre en honor a Tupac Amaru II. “2pac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú”, canta Residente en una parte de la canción.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria se convierte en estibadora de mercado

Alejandra Baigorria se convierte en estibadora del Mercado de Frutas: “Dios mío, esto sí es duro”