El nuevo coronavirus ha destapado la desigualdad social y el daño al medio ambiente que azotan al planeta, dijo el viernes el actor argentino Ricardo Darín en un diálogo virtual con sus colegas Geraldine Chaplin y Luis Tosar durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de Panamá.

“Esta pandemia, este confinamiento, este aislamiento social, esa necesidad de ser más austeros nos ha desenmascarado” como sociedad, dijo Darín, de 63 años, en el festival que se celebra de manera virtual como consecuencia de las medidas de contención por la COVID-19.

A su juicio, “otra gran pandemia que vivimos desde hace mucho tiempo es la desigualdad que hay de oportunidades y de situaciones en la vida”.

Darín se encuentra entre las 200 personalidades que firmaron a principios de mayo una proclama para pedir no “volver a lo de siempre” tras la pandemia del coronavirus y a actuar para evitar una “catástrofe ecológica”.

El texto fue suscrito también por Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar, Robert de Niro, Jane Fonda, Jeremy Irons, Cate Blanchett, Penélope Cruz y Juliette Binoche, así como el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Para el multipremiado actor argentino, los que viven en pobreza, sin acceso a servicios de salud, servicios básicos y vivienda digna son los más vulnerables al coronavirus.

La ocasión, dijo Darín desde su casa de Buenos Aires, es también una “alarma, una llamada de atención que tiene que sonar en nuestro interior para darnos cuenta hasta qué punto nosotros estamos haciendo mal las cosas con respecto a este lugar donde nos ha tocado vivir”.

Y lamentó que tuviera que hacer irrupción “una situación tan extrema como esta para darnos cuenta de hasta qué punto estamos exagerando como sociedad de consumo”.

Hasta el último viernes más de 5 millones de personas en todo el mundo han sido contagiadas por la COVID-19, de las que han fallecido más de 330.000.

En América Latina, el virus avanza con velocidad alarmante, en particular en Brasil, donde se superaron los 20.000 muertos, pero también en países como Perú, Chile o Argentina.

- Enfermedad discriminatoria -

“Dicen que esta enfermedad no es discriminatoria, (pero) sí es totalmente discriminatoria, a los pobres les ataca más, no solo a los viejos, es a los pobres, a los que no tienen como sobrevivir”, lamentó por su parte la actriz estadounidense Geraldine Chaplin, ganadora del Goya en 2002 por “En la ciudad sin límites”.

Chaplin, de 75 años, reconoció que lleva “muy mal el aislamiento” y que vive “obsesionada” con las noticias, sin poder leer libros ni ver películas. Lamentó la desigualdad mundial y el deterioro al medio ambiente, que se han discutido hasta aburrir “a las vacas”.

“Pero no hemos hecho nada y ahora, ¿qué vamos hacer?”, se preguntó indignada desde Suiza.

“Sabemos que nuestra forma de vida no tiene ningún sentido en un planeta tan pequeño y la forma de vida de los países desarrollados destroza por completo la de los países en vías de desarrollo”, coincidió desde Madrid el español Luis Tosar.

Sin embargo, “nunca el puñetazo es suficientemente duro como para que nos demos cuenta y hagamos algo que realmente vaya a cambiar las cosas”, advirtió Tosar, de 48 años y ganador de tres Goya por “Te doy mis ojos”, “Celda” y “Los lunes al sol”.

El coloquio abrió la programación del certamen que, bajo el título “Cine es vida en casa”, proyectará a través de una plataforma en línea 13 películas de 16 países, tras verse obligado a suspender la muestra hace un par de meses por la pandemia.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

