Ricardo Montaner , Evaluna, Mau y Ricky y Camilo unieron sus voces para interpretar su nueva canción ‘Amén’, que ya se encuentra disponible en los principales canales de música (Spotify, Apple music) y en YouTube .

Desde hace varias semanas, los artistas encabezados por Ricardo Montaner realizaron el anuncio de esta última canción del año, la cual fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes al conocer de su estreno no dudaron en escucharla y dejar amorosos comentarios en YouTube y resaltar el amor de hermanos y de la maravillosa relación que tiene el galardonado cantante con sus hijos y su yerno.

“Que canción tan hermosa por favor! Me emocionó! Felicidades por hacer música que habla al corazón y el alma. Feliz navidad”. “Que impactante Dios ministro a mi corazón en gran manera, eso es lo que necesitamos reconocer que lo necesitamos hoy y siempre bendiciones familia Montaner desde Colombia 🇨🇴😘😘😘 que Dios los siga usando”, “Me movieron todos los sentimientos, increíble esta canción, tengo 23 años, crecí escuchando a Ricardo, cada vez que me preguntan quién es mi artista favorito , digo que es él. Muchos de mi generación ni han escuchado sus canciones y pregunto cómo es posible ?? me emociona tanto verlo al lado de sus hijos, de su yerno, y cantando esta canción maravillosa que me movió el corazón ❤ Eres lo máximo Ricardo y tu legado seguirá en las voces de tus hijos y familia”, “ME ENCANTÓ!! Me emocionó...y es justo lo que este momento del mundo necesita. .LUZ ante la oscuridad que nos quieren imponer. Cierra los ojos, y mira para adentro, ahí está la respuesta, y abrirás tus ojos”.

Previamente el estreno de la canción ‘Amén’, Ricardo Montaner, Evaluna, Mau y Ricky y Camilo realizaron enlaces en vivo a través de sus cuentas de Instagram.