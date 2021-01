El pasado 23 de diciembre se estrenó “Amén”, una canción que grabó Ricardo Montaner junto a sus hijos Mau y Ricky; Evaluna, su única hija; y su yerno Camilo. El video de este single -que en YouTube ya acumuló más de 100 millones de reproducciones- se realizó bajo la dirección de Marlene Montaner, su esposa.

Para celebrar el éxito de este tema, el cantautor argentino nacionalizado venezolano decidió ofrecer una conferencia de prensa en la que participaron más de 250 medios de 15 países y en la que reveló más detalles sobre el sencillo y cómo surgió la idea de grabar este mensaje de esperanza y alivio para sus seguidores.

Montaner manifestó que “Amén” es la primera canción del álbum homónimo que planea estrenar a finales de marzo o principios de abril. “Hemos escrito 8 canciones entre todos nosotros y seguimos colaborando entre todos y si ellos (su hija, hijos y yerno) me permiten hacerlo para sus discos, lo voy a hacer”, indicó y dejó entrever que habrían algunas colaboraciones con otros artistas.

El intérprete de “Me va a extrañar” y “Déjame llorar” contó que los últimos días del año pasado decidió que este 2021 era “un año de renovación” y “la puerta (para ello) se abrió maravillosamente con ‘Amén’” pues ha permitido que (él y su familia) abran su corazón ante sus millones de seguidores y se muestren como los seres humanos que son.

“(La canción) nos muestra a nosotros desde la humildad más absoluta y los artistas no mostramos nuestro ser interior, siempre ponemos la cara bonita, no dejamos ver lo vulnerable, pero con ‘Amén’ nos dejamos ver débiles, a los pies de Dios pidiéndole por favor por algo y eso ha hecho que nos acerquemos a la gente”, argumentó.

Debido al confinamiento por la crisis del COVID-19 y los familiares que perdieron durante la pandemia, Ricardo Montaner y su familia no la pasaron nada bien; es por ello, que el cantautor asegura que “si no hubiésemos tenido a ‘Ámén’ no estaríamos aquí, pues estaríamos devastados por completo. Si bien es una gran alegría (cómo recibió la gente la canción), ocurrió en un momento que tener paz en nuestros corazones era importantísimo”.

La gran ausente en la cita de la familia con la prensa fue Evaluna, pues debía cumplir con las grabaciones de su serie, pero quien sí estuvo presente fue su esposo Camilo y él aseguró sentirse “muy emocionado” por haber cantado con su suegro y sus cuñados. “Lo digo desde el orgullo”, indicó. Sobre “Amén” dijo que “con el tiempo se va a convertir en un momento de evocación, y queremos que quede ahí colgadito como un mensaje de esperanza para cuando lo necesiten”.

Para Mau Montaner, quien también participó en la reunión, “‘Amén’ es distinta a todas las canciones que hemos hecho anteriormente. Esta canción tiene una vida propia y va a tener la misma frescura así pasen los años”. El artista manifestó además que todos tienen estilos muy distintos y “lo más difícil fui coincidir en algo que nos sintiéramos todos cómodos (...) Y eso es lo que amo de esta canción, ver que surgió tan naturalmente y no hubo tensión ni nada y que Dios movió todas las piezas para que sucediera”.

Por su parte Ricky Montaner, dijo: “Que estemos todos en esta canción, servirá a las personas en diferentes situaciones cuando la escuchen (...) Todas nuestras personalidades se ven reflejadas y estoy feliz de que la gente conecte con nosotros”. Asimismo, manifestó que “hay canciones que pensabas que no iba a suceder nada, pero la gente conectó y ese no sé qué ha existido desde siempre. ‘Amen’ tiene un no se qué que va más allá, tiene un toque especial de Dios y es más grande los que estamos aquí”.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Montaner reacciona a la empalagosa relación de su hija Evaluna con Camilo

Camilo y Eva luna: Ricardo Montaner reacciona a la empalagosa relación de su hija con el cantante