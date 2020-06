Ricky Martin, Katy Perry, Carla Morrison y Sia, entre otros artistas, actuaron este jueves en un concierto digital por el orgullo LGTBIQ+, que a causa de la pandemia del coronavirus no ha podido organizar las tradicionales celebraciones multitudinarias.

Bajo el lema "Can't Cancel Pride" (no pueden cancelar el orgullo), artistas y figuras del espectáculo como Billy Porter, Adam Lambert y Cara Delevingne se reunieron desde sus casas en un evento que reivindicó los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la actuación de Ricky Martin, quien cantó junto a la mexicana Carla Morrison su tema “Recuerda”, del recién estrenado álbum “Pausa”.

“Por esos hombres y mujeres increíblemente fuertes que lucharon por nosotros, mucho antes que nosotros. Hoy, mi música y mis pensamientos son solo para ellos. Donde quiera que estén, los quiero”, aseguró el puertorriqueño.

Antes de Martin y Morrison, Katy Perry presentó el sencillo "Daisies" con una colorida actuación que, a falta de escenario, tiró de ingenio y de animaciones por ordenador.

Entre los números musicales se intercalaron discursos de activistas, líderes de organizaciones y celebridades, como el ganador del Emmy a mejor interpretación masculina Billy Porter.

“Esta noche levantamos en alto nuestra bandera del arco iris y los valores que representa: vida, unidad, curación, alegría, naturaleza, armonía y espíritu”, afirmó.

Finalmente, figuras de Hollywood como Darren Criss ("Glee"), Matt Bomer ("Magic Mike") y Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother") homenajearon el 20 aniversario del estreno de "Hedwig and the Angry Inch", un musical que se convirtió en pieza de culto por su temática transgénero.

Las donaciones enviadas a este evento, que aún puede repetirse en la página web de iHeartRadio, se entregarán a organizaciones benéficas como National Black Justice Coalition, GLAAD, SAGE y The Trevor Project, esta última con una línea telefónica para la prevención del suicidio, cuatro veces más probable entre la comunidad LGTBIQ+.

