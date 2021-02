Es el challenge de moda en TikToK y es que su pegajoso ritmo se ha viralizado y traspasado fronteras en toda Latinoamérica. Es ‘Rico Rico’ o ‘A lo Michael’, nombre real del tema, interpretado por el colombiano Luigy Boy; canción que miles de personas bailan en la popular red social.

En esta ocasión conversamos con Luigy Boy de la agrupación de Ritmo Exótico ‘Los Dioses del Ritmo’, sobre el boom de este tema; cómo inició su carrera musical y que es lo que tiene alistado para este 2021.

¿Luigy Boy pensaron que iban a alcanzar tremendo éxito con el tema A lo Michael (Rico Rico) en tan poco tiempo?

Primero que todo agradecer a todo el público por el apoyo, el trabajo no es solo mío, sino de ‘Los Dioses del Ritmo’. Bueno, lo chistoso es que el tema salió en mayo, en medio de la pandemia. Después de esa canción, sacamos otros temas con los ‘Dioses’; pero después de salir en TikTok terminó de coger ese auge que nosotros hubiésemos querido que tenga en el momento en que se estrenó; pero de eso se trata esto, la música es así. La música todos los días evoluciona, avanza y ahí están los resultados.

¿Y cómo te sientes al entrar a TikTok pasar dos o tres videos, y ver a la gente bailando tu música?

Muy contento, más que contento estoy orgulloso porque fue un trabajo que hicimos ‘con las uñas’, con todo el sudor, que fue desde cero, sin ayuda. Bueno te cuento que la pista de la canción la hice yo en mi habitación, el video lo grabamos en mi barrio (en Medellín) y me enorgullece porque estoy mostrando la cara de mi barrio, el talento que tiene a nivel artístico, a nivel de baile, entonces que la canción haya brincado para allá, para Perú, para México y para muchas otras partes me pone orgulloso porque estamos logrando muchas cosas que anhelábamos.





¿Y cuéntale a la gente de Perú, de qué barrio eres, cómo se realizó la grabación del tema?

Bueno les cuento que yo nací en el departamento del Chocó, de la capital Quibdó, y estoy viviendo en la ciudad de Medellín. Me gustaría que conocieran Colombia, que conocieran todo esto que tenemos acá para brindarle, porque somos sabrosura, somos ‘exotiqueo’, nos gusta estar contentos y se reflejó en el video como tal. El video lo grabamos acá en Medellín, en el barrio en el que yo vivo. Tomé la decisión de utilizar los talentos que tengo a mi lado, para que todos crezcamos, para que todos progresemos. La grabación fue un día que estábamos en pandemia, teníamos que sacarnos los tapabocas para hacer las tomas, volver a ponerlo de nuevo; pero todo fue muy chévere. Yo no sé si se nota en el video, que lo que yo hago es mostrar mi barro: “Este es Luigy, de aquí salió Luigy y aquí ‘explotó’ Luigy”.

¿Cómo comenzaste en la música?

Yo inicie como en el 2012, vengo cantando en el colegio, tenía un compañero de música que se llama Kaleb. Inicié con muchas personas que hoy en día no están, otros sí; pero venimos haciendo música con mucha constancia desde hace años atrás, por eso ahora se ve reflejando todo lo que nosotros luchamos, todo lo que nosotros soñamos y que no paramos de luchar, porque esto es de constancia, esto es de darle y remarle hasta que ‘explote’.

UN ÉXITO EN TIKTOY Y AHORA TAMBIÉN EN YOUTUBE

El video de Rico Rico ya superó el millón de vistas en YouTube...

Esta semana superó el millón de views, gracias a Dios, gracias a todos ustedes, a la gente de México, de Perú, de Colombia, de España también, de todas las partes que ha llegado la canción. De parte de Los Dioses del Ritmo y mía estamos muy agradecidos por su apoyo, por darnos a mostrar a muchas personas que todavía no nos habían visto y esto no para. Este género que nosotros hacemos es nuevo se llama Ritmo Exótico, tiene dos, tres años; pero es nuevo y ya tiene un reconocimiento, se está viendo con A lo Michael, con mis colegas. A mí me alegra mucho que el género este llegando a partes que no había llegado, entonces aquí vamos ‘remando, remando y remando’ sin parar hasta que se vuelva algo más grande, buena vibra siempre.

Es indudable que hay una influencia de Michael Jackson en la música, cuéntanos cómo surgió la creación del tema...

Lo que pasa es que el Ritmo Exótico es una mezcla de todo. Nosotros podemos ampliar unas trompetas de salsa y las podemos montar en el ritmo de nosotros y suena bien. Podemos coger de una balada o hacer un cover de un vallenato, es una mezcla de todo. Tiene salsa choque, tiene salsa, tiene golpe, tiene champeta, tiene tantas cosas. Cuando yo me senté en mi computador y tenía los a capela de este tema de Michael Jackson, yo obviamente desde pequeño, como muchas otras personas, moríamos por verlo en vivo, teníamos los CD’s, veíamos los videos. Mi visualización musical siempre ha sido con cosas gigantes y Michael fue una cosa gigante. Así él ya no esté con nosotros, dejó plasmada su música, así seamos géneros diferentes, uno coge hasta el más mínimo detalle. Sus a capela yo los cogí, es como hacerle una especie de venia, como decir ‘Michael a nuestro ritmo esto es para ti’. Al ritmo de nosotros.

@afrodrakeoficial QUIERO AGRADECER A TODAS ESAS PERSONAS QUE SE HAN UNIDO A ESTE TREND, LOS AMO DEMACIADO APOYO ❤️ BAILANDO CON LOS BROO @twins.brothers_ @ivancho_lopez ♬ sonido original - Afrodrake

¿Y cómo surgieron los pasos de baile?

La coreografía fueron de mis bailarines, que Dios me los bendiga, les agradezco por creer en mí por ser parte del proyecto. Ellos hicieron la coreografía, armamos el video y eso salió así. No se me puede pasar resaltar que hay unos ‘pelados’ que hicieron el video en TikTok y se viralizó, también les agradezco a ello, en parte por ellos fue que el video también ‘explotó’ (Afro Drake y los Twins Brothers). Ellos la rompieron también, entonces gracias a todo ese baile, a toda la coreografía, es que el tema está donde está.

¿Y qué se viene en la carrera de Luigy Boy este 2021?

Me gustaría conocer el Perú, me gustaría conocer muchas partes, las líneas de Nazca. Nosotros estamos con Los Dioses del Ritmo y haciendo una música que viene por ahí. Obviamente no nos vamos a quedar quietos, estamos trabajando para ver si soltamos música para todos ustedes. Que pase la pandemia y nos vamos con todo este sabor para Perú y todas las partes que sean posibles.

