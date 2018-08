Robbie Rotten de LazyTown falleció a los 43 años al perder la batalla contra el cáncer

Lamentable. El actor islandés Stefán Karl Stefánsson, actor que interpretó a Robbie Rotten en la serie animada LazyTown , falleció a los 43 años luego perder la batalla de dos años contra el cáncer de páncreas.

La muerte de Stefán Karl Stefánsson fue confirmada por una fuente al portal de espectáculos TMZ. Los fanáticos lamentaron la triste noticia a través de las redes sociales.

‘Es muy probable que mi cáncer nunca desaparezca. Desafortunadamente tengo cáncer terminal del conducto biliar en etapa IV que eventualmente me llevará demasiado pronto ’, escribió el actor de LazyTown, hace unos años, en respuesta a un fan que le consultó sobre su situación en Twitter.

Como se recuerda, a Stefán Karl Stefánsson le detectaron esta enfermedad en 2016, año en el que se sometió a una operación exitosa. Sin embargo, el cáncer regresó.

Stefán Karl Stefánsson no solo se ha dedicado a ser Robbie Rotten en su trayectoria, sino que también es un reconocido actor de teatro y de cine. Ha interpretado a personajes como 'El Grinch' y ha sido la voz en la versión islandesa de la película 'Cars'.

El popular 'Robbie Rotten' actuó en películas Áramótaskaupið (1994), Privacy (1995), Skaupið: 1999 (1999), Regina (2001), Áramótaskaupið (2001), Stella For Office (2002), Litla lirfan ljóta (2002), Áramótaskaupið (2002), Night at the Museum (2006), Jóhannes (2009), Thor (2011), Polite People (2011), Harry Og Heimir (2014).