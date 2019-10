Robert Downey Jr. responde a Martin Scorsese por decir que películas de Marvel 'no son cine'

Luego de que el cineasta Martin Scorsese encendiera la polémica al mencionar que las películas de Marvel "no son cine", el actor Robert Downey Jr. , quien da vida a Tony Stark y Iron Man, le respondió de manera 'cautelosa'.

Como se recuerda, Martin Scorsese comparó las películas de Marvel con un "parques de atracciones", a lo que el popular 'Iron Man' optó por responderle con ironía.

"Siempre he tenido otros intereses y, de acuerdo a Scorsese, esto no es cine, así tendré que mirar más allá. ¿No crees?", dijo con ironía en el programa de Howard Stern.



Pero eso no fue todo. Robert Downey Jr. 'agradeció' la opinión de Scorsese y dejó en claro que no coincide con la frase de que las películas de Marvel 'no son cine'.

"Es su opinión. En fin, las ponen en los cines. Agradezco su opinión, porque considero que, como todo en la vida, necesitamos todas las perspectivas posibles para poder concentrarnos y seguir hacia delante", respondió finalmente la estrella de 'Avengers: Endgame'.