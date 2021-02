Luego de las declaraciones de Roberto Palazuelos en un conocido programa, donde reveló que su amigo le nombró heredero de 50% de todas sus propiedades, mucho más de lo que le dejó a su propia familia, el actor Andrés García tuvo que salir a aclarar en público cuál es la verdad sobre el reparto de su herencia.

Roberto Palazuelos y Andrés García son buenos amigos desde hace muchos años, y no solo eso, pues el llamado ‘Diamante Negro’ también funge como su abogado. Tal es la unión que el actor reveló que era el heredero de 50% de todas sus propiedades y que su esposa e hijos quedaron solo con 10% respectivamente. Al menos, eso era lo que creía Palazuelos, pues García tuvo que aclarar el asunto públicamente.

Vale recordar que hace unas semanas en “Ventaneando”, Roberto reveló que en un principio, Andrés García le pidió ser el albacea de sus propiedades para ejercer un control sobre ellas y poner orden entre sus familiares, pero que luego de leer el testamento se dio cuenta que en realidad le estaba dejando bajo su poder la mitad de todas sus propiedades.

Andrés García tuvo que salir a aclarar en público cuál es la verdad sobre el reparto de su herencia (Foto: Telemundo)

EL VERDADERO PAPEL DE ROBERTO PALAZUELOS EN LA HERENCIA

En realidad, las cosas no fueron como dijo el llamado ‘Diamante Negro’. Eso lo dejó claro su amigo. García presentó su testamento durante una entrevista para el programa “Hoy”, esto con el fin de aclarar cómo es que decidió que se repartirán sus bienes cuando fallezca.

El actor desmintió las declaraciones de su amigo y explicó que sus beneficiarios son su esposa Margarita Portillo, su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, sus hijos Andrés y Leonardo García, y la madre de ellos, Sandra Vale.

“Yo creo que le han interpretado mal las palabras a Roberto Palazuelos, que es un gran amigo, es como un hijo, es un hijo prácticamente. El 20 por ciento (es para) Rosita, el 20 por ciento (va) a Margarita, 20 por ciento (es para) Beto (Roberto Palazuelos)”, reveló.

“Ahora le dije: ‘Tú vas a tener que lidiar con la administración y la repartición del otro 40 por ciento’, que está dividido entre Andresito, Leonardo y la mamá de ellos. Yo creo que ahí es donde se confundió Beto”, explicó García.

De acuerdo con Andrés García, la mayor labor de Palazuelos será velar porque se cumpla su voluntad (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

Asimismo, señaló que la mayor labor de Palazuelos será velar porque se cumpla su voluntad, y que su herencia se reparta de tal manera que le corresponda 10 por ciento a Sandra Vale, mamá de Andrés y Leonardo.

“Aunque hace más de 40 años que ya no estamos casados y he tenido cuatro matrimonios, o no sé cuántos después de ella, como no tiene quién la ayude, entonces le dije (a Palazuelos): ‘Vas a tener qué administrar tú, y hacer que cumplan Andresito y Leonardo, de que en lugar de darles un 20 por ciento, les doy un 15 por ciento, y le quito un 5 por ciento a cada uno, para que le quede un 10 por ciento a su mamá’”, manifestó el actor.

Finalmente, Andrés García dejó bien en claro que en realidad Palazuelos se quedaría solo con el 20 por ciento de su herencia, pero que será él quien tenga la responsabilidad de repartir a los demás.