En medio de todo el escándalo por las decenas de casos de acoso y abuso sexual en Hollywood, una nueva denuncia en contra del fallecido actor Robin Williams llegó para encender nuevamente la llama.

Se trata de Pam Dawber, su compañera de reparto en la serie de televisión de los setenta Mork & Mindy. La actriz denunció que Robin Williams tenía como costumbre tocarle los pechos y el trasero sin ningún reparo.

Su testimonio fue recogido en el reciente libro biográfico de Robin Williams, ‘Robin’, escrito por el periodista Dave Itzkoff. La biografía será lanzada oficialmente en mayo de este año y promete sacar varios ‘trapitos sucios’ del conocido actor.

Según informó la revista People, Pam Dawber, quien ahora tiene 66 años, dijo que Robin Williams era ‘una persona muy agradable y con un corazón enorme’. Asimismo, agregó que lo adoraba: ‘Pudimos hacer clic desde el comienzo’.

Sin embargo, a pesar de que sus declaraciones iniciaron con flores para Robin Williams, lo cierto es que pronto su relato se tornó oscuro. ‘Me hizo las cosas más groseras y nunca me ofendí. Quiero decir que se exhibió, me agarraba, me pellizcaba y me tocaba… Creo que probablemente se lo hizo a mucha otra gente, pero a mí me divertía’ agregó.

Como era de esperar, la historia de Pam Dawber fue muy criticada ya que minimizaba el acoso y abuso sexual cometido por Robin Williams en la década de los setentas. ‘De alguna manera, él tenía esa magia. Cualquiera podía horrorizarse, pero de alguna manera él tenía esa cosita inocente, esos ojos brillantes’, dijo la actriz.

‘Te miraba, muy juguetón, como un cachorro de repente. Y luego me agarraba los senos y se escapaba. De alguna manera podía salirse con la suya’, agregó Pam Dawber sobre Robin Williams y sus repudiables conductas.

Howard Storm, productor de Mork y Mindy, constató lo dicho por la actriz. ‘Él podía estar diciendo su parte del guion y de pronto, simplemente se daba vuelta y le agarraba el trasero a Pam. O le agarraba un pecho. Había que empezar la escena de nuevo. Robin Williams, era Robin Williams y pensaba que era divertido y que podía siempre salirse con la suya’.

Tras la avalancha de críticas, Pam Dawber quiso arreglar el asunto y justificó a Robin Williams diciendo que ‘era la época’. ‘Eran los 70 después de todo. Me consideraba la hermana mayor que él nunca tuvo’, se defendió.

Robin Williams en Mork and Mindy

