¡Se sincera! Rod Stewart habló sobre su larga lucha contra el cáncer de próstata | FOTOS

El reconocido cantante británico Rob Stewart, leyenda viva del rock, reveló que llevó un tratamiento secreto contra el cáncer de próstata, y que desde julio del presente año se le considera totalmente recuperado.

El exintegrante de Faces, de 74 años, reconoció su enfermedad, que mantuvo en secreto tras haber sido diagnosticado, según informó la asociación Prostate Project en un comunicado.

Durante una colecta de fondos para combatir el cáncer en Surrey, Inglaterra, Stewart hizo pública su condición e invocó al público masculino a someterse a exámenes médicos con regularidad para detectar dicha enfermedad a tiempo.

Según contó el propio músico, la enfermedad le fue diagnosticada en febrero de 2016, durante un chequeo rutinario, y después de pasar tres años luchando contra ella ya está curado.

“Tres años atrás fui diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo sabe, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos… Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí temprano”, dijo Stewart según recoge The Mirror.

“Si eres positivo y trabajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara… He trabajado en ello durante dos años y he sido feliz, y Dios me ha cuidado”, añadió el músico.

En dicha colecta, también participaron Kenney Jones, excompañero de la banda Faces, y el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, quien estuvo muy emocionado durante toda la ceremonia.