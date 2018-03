Romeo Santos: ¿Canción incita al abuso de menores pero él dice que es "poesía"? [VIDEO y FOTOS]

¡En el ojo de la tormenta! El popular cantante de bachatas Romeo Santos está recibiendo fuertes críticas por un nuevo tema que acaba de publicar. La canción en mención lleva el título de 'Prejuicio' y relata la historia de una persona que le quita la inocencia a un menor de edad.



¿Qué dice la letra? La canción de Romeo Santos trata de un hombre que se arrepiente de haberse aprovechado de la inocencia de una chica menor de edad. Pero el cantante se manifestó en Instagram e indicó que su intención nunca fue ofender a nadie. "Jamás me disculparía por el hecho de que alguna letra mía ofendiera a alguien. Más, esta sería la primera y la última vez que daré una explicación sobre una de mis canciones", dice Romeo Santos en su cuenta personal de Instagram.



"Violé tu piel y tu nobleza los más puro, por una noche de placer es un perjurio", dice una de las estrofas del tema de Romeo Santos. "Me aproveché de tu inocencia", "Te quité lo más valioso...asaltando tu virginidad", "18 primaveras ibas a cumplir, Doncella ahora me arrepiento", son algunas frases que recogen el controvertido tema de Romeo Santos.



Pero Romeo Santos siguió defendiendo en Instagram. "Yo lo hago en esta ocasión por el respeto que tengo a mi público, y no quisiera que algunos se infecten de la negatividad de otros. No deja de ser un acto de parte del personaje. Pero en ningún momento insinué que hubo violación física forzosamente, por ese mismo motivo dice: ‘Ya no te vuelvo a llamar’. La temática fue intencionada como hay algunos hombres que le comen el cerebro a jóvenes ingenuas solo para conseguir una noche de placer".



Pero Romeo Santos indica que no se trataría de una historia verídica y que trataría del "hermoso del arte de la composición de la música, expresar lo que otros sienten, pero que no pueden decir con metáforas ni rimas". "Cada tema tiene su público, lo que para unos puede ser cursi, para otros puede parecer genial", indica en cantante.



Por su parte, YouTube censuró el tema 'Sobredosis' por contener escenas explícitas. "Tuvimos que bajar el video original por algunas escenas explícitas. Ya de vuelta... ¿Quien ha visto el video Sobredosis? Y cuál es tu parte favorita", indicó Romeo Santos.