Ruggero lanza disco como solista y no descarta grabar canción con Karol Sevilla

Ruggero Pasquarelli o siemplrmenete ‘Ruggero’ lanza su primera producción como solista, tras el fenómeno global que generó su participación en las series de Disney ‘Violetta’ y ‘Soy Luna’. Decidido a mostrar su madurez musical, el cantante y actor italiano estrena su disco homónimo en el que deja su huella como compositor.

Trome conversó con Ruggero por el lanzamiento de su álbum y contó detalles de su nueva propuesta, sus futuros proyectos y sobre una posible colaboración musical con la mexicana Karol Sevilla, ante la insistencia de su importante legión de seguidores.

Ruggero, formaste parte del proceso de composición de tus temas ¿Qué tan importante es esto para ti?

Son 10 temas hechos con muchísimo amor escritos el año pasado durante la cuarentena. Sí, estuve en todo el proceso también como creativo y de composición porque me encanta escribir, me encanta expresarme y contar algo en música, en este caso, es mi música así que no hay mejor reconocimiento y felicidad que poder escuchar después un trabajo terminado y que la gente pueda escuchar tus canciones.

¿Las experiencias amorosas y personales que has vivido a tus 27 años están plasmadas en este disco?

A los 27 años como que la mayoría de las personas ya vivieron sus primeros amores, sus relaciones, sus comienzos y sus finales. Obviamente siempre hay una parte de mí en todas mis canciones y todo lo que quiero expresar y quiero contar. Obviamente que mis experiencias amorosas, no sé cuál canción en particular, pero en el fondo, en el inconsciente hay algo en esas canciones. Capaz no de mi última relación, también de la primera pude haber contado, de todas cosas que seguro viví en mis 27 años

¿Vienes de una familia de músicos o artistas? ¿Cuáles fueron tus influencias?

Nadie de mi familia se dedica a la música, pero sí somos todos como amantes de la música. Siempre escuché en mi vida muchísimos artistas, muchísimos discos porque mi papá tenía una colección de discos, le encantaba tocar la guitarra. Cuando era chiquito como que si hacía actuaciones en la casa, cantando, actuando con mi prima, eso siempre me gustó.

¿Alguna vez pensaste que tu carrera musical y artística se iba a desarrollar en Latinoamérica?

Eso nunca me lo hubiera imaginado, yo siendo italiano. Uno sueña en grande, sueña muchísimas cosas de chiquito, con ser cantante y sacar mi primer álbum, pero nunca hubiera imaginado irme a vivir a otro país de ir a vivir, a Argentina, tan lejos de mi familia, de mis comodidades, de mis amigos pero bueno así se dio mi camino. Lo aprovecho y disfruto con sus cosas buenas y malas por la distancia, pero muy afortunado de poder vivir y hacer lo que más amo

Tienes una responsabilidad muy grande también porque parte de tus seguidoras son niñas ¿Cómo manejas eso?

Todos crecemos juntos y eso es lo más hermoso. Hay gente que se puede ir en el camino porque quizás era más apasionada a las series. El trabajo está en apasionar a las personas que me seguían y me siguen con mi música y con mi proyecto como Ruggero. Soy muy afortunado de tener una fan base, entre comillas, porque es una familia, yo la llamaría más así porque siguen todos mis pasos, mostrando mi música y al mismo tiempo recibiendo con muchísimo cariño y amor del otro lado.

¿Fue un reto retomar tu carrera musical después de las series tan exitosas en las que participaste?

Siento que la gente siempre conoció al Ruggero verdadero desde un lado musical, siempre supieron que lo que más me apasiona es la música, siempre fui muy claro en eso. Creo que también fue un plus después a la hora de salir con mi música, siento como que estuvieron ahí esperando. Me escuché a mí mismo, sentía que ya necesitaba como mostrar lo que realmente quería, expresarme quién soy realmente qué es un apasionado de la música.

¿Entonces no dejarás de actuar a pesar de estar metido en la música?

Para nada, porque es algo que me gusta. Obviamente mi foco principal ahora está en la música, pero todo puede ser en el futuro, ya hay cosas que están ahí pendientes. Veremos próximamente qué pasará, nunca decir nunca, pero mi foco ahora está al 100% en la música y quiero ser un cantante que actúe y no un actor que cante.

¿Se vienen más colaboraciones con más cantantes? Los fans son los que más disfrutan con los ‘feats’...

Sería buenísimo, hay un montón de artistas que admiro con los que me encantaría hacer Featuring, pero no es fácil. Siento que un Featuring tiene que ser muy espontáneo, muy real y no una obligación de la discográfica. Me parece que tiene que ser un encuentro artístico y no una conveniencia, tiene que ser algo lindo porque después se refleja en la canción misma. Creo que cada artista tiene que tener su espacio para poder dar lo suyo y contribuir a la canción misma.

¿Habría posibilidad de que grabes una canción con Karol Sevilla?

Obvio, sé que ella está lanzando su música, me parece increíble que también esté tomando este camino porque es muy talentosa y ella la rompe cantando. Colaboramos muchísimo tiempo juntos, trabajamos muchísimo tiempo así yo creo que nuestros caminos, por el momento, están como separados para no hacer nuevamente una conexión en lo que fue Disney y Soy Luna. Obviamente nunca decir nunca en la vida pero, por el momento, están separados los caminos.

¿Ya estás trabajando en tu próximo disco?

Estoy trabajando en música nueva y ya tengo 17 temas, hay solo que elegir cuál es el primero que va a salir de la nueva etapa de Ruggero. Ahora disfrutar de este primer álbum que es como esta primera parte de mi y ya pronto podrán descubrir lo nuevo.

¿Es verdad que gran parte de tus seguidores son de Perú?

En Instagram, la ciudad número uno es Lima entonces es algo increíble y estoy muy agradecido con toda la gente de Perú por todo el cariño que me dan todos los días en las redes sociales. No veo la hora de volver a Perú porque siempre fue una un país que me brindó un montón de amor así que muy pronto iré para allá, de eso no tengo ni una duda.