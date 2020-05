El actor británico Rupert Grint, famoso por su papel de Ron Weasley en las películas de “Harry Potter”, se convirtió en padre de una niña, fruto de la relación con la actriz Georgia Groome.

La noticia fue confirmada por la pareja en un comunicado de prensa, en la breve nota se comunica el nacimiento de la pequeña, sin aportar más detalles, y se pide “respeto a la intimidad en este momento tan especial”.

Grint, de 31 años, y Groome, de 28, comenzaron la historia de amor en el 2011, y en el mes de abril anunciaron el embarazo. Ellos han tenido una relación muy discreta, pese a la fama de ambos.

El actor interpretó a Weasley, el mejor amigo de Harry Potter, en la saga de ocho películas y destacó también en varias series de televisión como “Come fly with me”, “American Dad!”, “Snatch” y “Servant”.

Por su parte, Georgia Groome es también una estrella de la pantalla chica en el Reino Unido. Ella ha trabajado en producciones como “A Fish Out of Water”, “Dangerville”, “Loose Women”, “Lewis” y “Up the Women”.

VIDEO RECOMENDADO

Famosos desde su aislamiento social

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood