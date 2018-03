Si bien Jason Derulo fue el designado para cantar uno de los temas para el Mundial Rusia 2018, Maluma será el encargado de aportar versos en español en la versión bilingüe de ‘Colors’ y convertirla en un éxito bailable.



En la canción de Coca-Cola –auspiciador del certamen futbolístico–, Maluma soltará frases como “tantos países, mismas raíces”, “Aunque tú y yo no somos del mismo lugar”, entre otras, que Jason Derulo canta en inglés en la primera versión lanzada hace unos días.



Además, Maluma acompaña en el coro a Jason Derulo en algunas de las estrofas de ‘Colors’ con su distintiva entonación y sella su intervención en la canción con un beso (“The World Cup is here – mua”).



‘Colors’ no es la canción oficial de la FIFA, de la cual todavía se desconoce su fecha de lanzamiento. Pero Coca-Cola es sponsor oficial del evento desde 1978 y siempre ha acompañado con una canción propia.



Por ejemplo, en Sudáfrica 2010 promocionó ‘Wavin’ Flag’ con K’naan y David Bisbal en la versión en castellano y cuatro años después, para el certamen realizado en Brasil, lanzó ‘The World is Ours’ con David Correy, Aloe Blacc, Monobloco y Gaby Amarantos en varias versiones.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.