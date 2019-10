Ryan Reynolds visitó Marvel Studios ¿Veremos a Deadpool en una nueva cinta de Los Vengadores? | FOTOS

Ryan Reynolds se reunió con los ejecutivos Marvel Studios y de inmediato los fans albergaron la esperanza de ver a Deadpool incluido en una próxima cinta de los Vengadores, aunque no hay muchas luces al respecto, pese a los deseos de los seguidores de las cintas de super héroes.



El propio Ryan Reynolds se encargó de mantener el misterio sobre esta reunión. Según dijo, acudió a la reunión para un 'casting de Tony Stark'. También se descartó que esta reunión tenga que ver con un papel en le próxima cinta de Blade.



"No estuve ni remotamente cerca, pero el amable sujeto con una pistola eléctrica me acompañó hasta el piso", escribió Ryan Reynolds en Instagram.

Fiel a su estilo, Ryan Reynolds bromeó con esta fotografía. (Instagram Ryan Reynolds) Fiel a su estilo, Ryan Reynolds bromeó con esta fotografía. (Instagram Ryan Reynolds)

Recordemos que para la fase 4 del Universo de Marvel, no hay ningún anuncio sobre una aparición de Deadpool. Solo se ha informado sobre el estreno de cintas como La Viuda Negra, una nueva entrega de Thor y series como Falcón y el Soldado del Invierno.



Los fans del Universo Marvel se encuentran ansiosos que personajes como Deadpool, los X-Men y los Cuatro Fantásticos puedan aparecer en la nueva fase de estas cintas.

Recordemos que también se ha planeado un remake de Blade. Ryan Reynolds participó en la tercera entrega de la cinta, en el papel de Hannibal King, sin embargo está descartada su aparición en esta nueva cinta.



¿Qué resultados trajo esta reunión entre Ryan Reynolds y los ejecutivos de Marvel Studios? Solo el tiempo dirá qué sucederá con el popular personaje Deadpool.