Sabine Moussier es considerada como una de las actrices más famosas de México por la pasión que le pone a cada uno de los personajes que interpreta y a pesar del reconocimiento profesional que ha tenido, esto también ha puesto en peligro su vida en más de una ocasión.

Prueba de ello es que en 2012, durante las grabaciones de la telenovela ‘Abismo de pasión’ sufrió una caída en una piscina vacía, lo que provocó que años más tarde tuviera que ser intervenida para ponerle una prótesis en la cadera.

Pero ese no ha sido el único accidente que ha sufrido mientras grababa algún melodrama. En una entrevista con el programa “Hoy” , Sabine Moussier recordó otra experiencia mientras grababa una escena de la telenovela “Sueño de amor” al lado de Cristián de la Fuente.

¿QUÉ PASÓ CON SABINA MOUSSIER?

Sabina Moussier conversó con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y contó que le tocó ser la antagonista de la telenovela “Sueño de amor” al lado de Julián Gil. En la historia, Sabine dio vida a Tracy Kidman, por su parte Cristian de la Fuente interpretó a Ricardo Alegría.

“Me meto mucho en el personaje, es mi adrenalina, soy muy apasionada, muy loca. Yo soy todo o nada”, comentó la actriz.

El incidente ocurrió en una escena entre el actor chileno y la villana: “Estaba Cristian, él me tenía que ahorcar, entonces yo empiezo a recargar mucho más el cuello para que se viera más real”.

Sin embargo, la actriz no midió su fuerza y se desmayó: “En el recargar tanto el cuello, mi cerebro deja de recibir un poco de oxígeno y me voy, me desvanezco en el piso”.

Sabine Moussier habló de un accidente que tuvo en una telenovela (Foto: Univisión)

Sabine recordó que la presión que hizo sobre las manos de Cristian de la Fuente le provocaron “estertores”.

La actriz compartió con su médico lo que le sucedió y él la regañó: “Eso está muy mal”, recordó la villana de telenovelas sobre lo que le dijo.

No cabe duda que Sabina Moussier le pone pasión a todo lo que hace, así que por esta razón se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de México.