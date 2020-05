Tras los reclamos de los fans sobre por qué ‘Safaera’ de Bad Bunny había sido removida de Spotify, ahora la canción ya se encuentra otra vez en la plataforma de música después de 24 horas. La polémica comenzó el último jueves cuando numerosos seguidores del reggaetonero preguntaron al streaming cuál había sido el motivo para sacar el tema del ‘Conejo Malo’ si es uno de las más escuchadas en la lista.

Bad Bunny también se pronunció en su cuenta de Twitter. “Buuuu” y “Diablos, qué ‘Safaera’”, escribió el interprete de ‘Callaíta’ mientras sus fanáticos le preguntaban si en algún momento regresaría la famosa canción a Spotify.

Horas después el mismo Benito Martínez-nombre real del cantante-indicó que sabía por qué la plataforma había quitado la canción en un live con Residente, pero no ahondó en el tema.

“Chico mira, estoy preocupado René, ayúdame, tú tienes experiencia. Me bajaron un tema de Spotify, chico (...) ‘Safaera’, me enteré ahorita (...) Yo sé por qué, pero no voy a decir porque es top secret y se puede armar un bochinche (alboroto)”, mencionó Bad Bunny.

Sin embargo, Spotify confirmó que ‘Safaera’ ya estaba en su catálogo otra vez para alegría de sus fans.

“Fans de Bad Bunny, ya pueden escuchar de nuevo ‘Safaera’ en Spotify. No estuvo disponible temporalmente por una reclamación sobre que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes. Diablo, qué Safaera”, compartió la compañía en su cuenta.

Spotify repuso 'Safaera' después de 24 horas. (Spotify México)

La canción pertenece al álbum ‘YHLQMDLG’ (Rimas Entertainment, 2020), un trabajo de 20 temas que ha contado con la colaboración de artistas como Daddy Yankee, Anuel AA, Duki, Myke Towers o el chileno Pablo Chill-e.

VIDEOS RECOMENDADOS

Lali Espósito compartió video bailando tema de Bad Bunny (03/04/20)

Bad Bunny confirma relación con Gabriela Berlingeri vestido como en su video “Yo perreo sola”

Daniela Darcourt remece Instagram con video donde aparece bailando “Yo perreo sola” (11/04/20)