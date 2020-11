Samadhi Zendejas inició su carrera cuando apenas tenía 15 años y hoy se ha convertido en una de las actrices más representativas de su generación. Al igual que diversos actores, la mexicana inició con pequeños papeles, pero el gran éxito llegó cuando fue convocada para interpretar a Jenni Rivera en su serie “Mariposa de Barrio”.

Luego llegó la oportunidad de convertirse en villana, así que tras su excelente trabajo en “Enemigo íntimo”, fue convocada para “Rosario Tijeras” y actualmente sigue siendo la antagonista de “Falsa identidad” que se emite a través de Telemundo.

Hace unos días, Samadhi Zendejas fue invitada al programa “Tu-Night” y Omar Chaparro no dudó en hacerle diversas preguntas sobre el inicio de su carrera y también logró que le confiese que había sido novia de Alejandro Speitzer.

Esto sin duda dejó muy sorprendidos a todos, ya que nadie sabía que ambos actores habían sido pareja.

Circe hará pagar a todos sus enemigos por la muerte de su novio (Foto: Telemundo)

SAMADHI ZENDEJAS LA NOVIA SECRETA DE ALEZX SPEITZER

Samadhi Zendejas reveló que era una gran fanática de Alejandro Speitzer y confesó que fue su crush de la infancia durante mucho tiempo, hasta que le dijeron que serían pareja en la telenovela “Atrévete a soñar”, historia que protagonizaron Danna Paola y Eleazar Gómez y en la que dio vida a Amaya.

Lo que pocos saben es que, además de ser novios en la ficción, lo fueron en la vida real y por cuatro años.

“Yo empiezo a hacer esa novela siendo fan de todos los que estaban en esa novela y el chavito que fue mi crush en la primaria –yo tenía en la carátula del cuaderno su cara– me dicen: ‘Vas a ser pareja de él’, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No lo creía. Y después terminó siendo mi novio cuatro años”, confesó Zendejas resistiéndose a dar en un inicio su nombre.

Samadhi Zendejas y Alejandro Speitzer compartieron roles en "Atrévete a soñar" y hasta llegaron a ser pareja.

La antagonista de Falsa Identidad, terminó confirmando su identidad ante la insistencia del conductor, aunque lo cierto es que las pistas que había dado no dejaban lugar a dudas.

“Fue mi primer novio, mi primer beso…”, compartió la estrella mexicana, cuya carrera comenzó a despegar en 2017 a raíz de interpretar a Jenni Rivera en su serie Mariposa de barrio.

El noviazgo entre ambos duró cuatro años y la actriz guarda los mejores recuerdos de esta etapa de su vida en la que aún no era tan conocida.

VIDOE RECOMENDADO

RBD: Actores de la telenovela Rebelde que fallecieron en los últimos años

RBD: Actores de la telenovela Rebelde que fallecieron en los últimos años