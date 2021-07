El actor cómico Sammy Pérez falleció este viernes 30 de julio tras sufrir un infarto cardiovascular. Fue la familia la que comunicó la muerte del amigo de Eugenio Derbez mediante sus redes sociales.

“En la madrugada de hoy a las 3:50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazoncito a dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron”, señala al inicio el comunicado.

Cabe señalar que la salud del comediante se debilitó hace una semana al ser hospitalizado por el COVID-19. Pérez presentó bastantes problemas ante la enfermedad y fue intubado.

“Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón”, concluyó.

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha hablado de la muerte de su querido amigo y con quien ha trabajado por más de diez años.

Como se recuerda, Pérez saltó a la fama tras trabajar en la secuencia ‘Sección Imposible’ del programa de humor XHDRBZ y luego participó en la película “No se aceptan devoluciones”.

Ante la enfermedad del actor, Derbez fue criticado por ayudar a su amigo, hecho que el actor mexicano negó. “Mi estilo es ese: yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo (...) La ayuda no se presume, ni se cacarea; se da”, sentenció en su momento.

