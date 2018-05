Sandra Bullock: Su acosador se suicidó de un balazo tras enfrentarse a la policía [FOTOS y VIDEOS]

Joshua James Corbett, quien acosó a la actriz Sandra Bullock cuando ingresó a su casa, se suicidó durante un enfrentamiento con la policía de Los Ángeles. El sujeto fue sentenciado el año pasado acosar a la actriz ganadora del Óscar.



Joshua James Corbett no asistió a su cita en la corte el mes pasado y el miércoles puso una barricada dentro de su casa cuando la policía llegó con una orden de arresto. El sujeto, quien acosó a Sandra Bullock, iba a presentar un reporte de progreso como parte de su libertad condicional en el caso de la actriz.



Oficiales del equipo especializado de rescate SWAT fueron llamados después de que Corbett amenazó con matar a la policía.



Corbett, de 42 años, fue hallado muerto en su casa unas cinco horas después en el barrio de La Crescenta. La muerte fue reportada como un suicidio.



El padre de Corbett había reportado que su hijo, quien tenía problemas de salud mental y acosó a Sandra Bullock, no había estado bien en las últimas semanas.



El año pasado Corbett presentó una declaración en la que no refutó los cargos por el delito de acoso y allanamiento de morada tras ser arrestado dentro de la casa de Sandra Bullock en West Los Ángeles en 2014. Fue sentenciado a llevar un tratamiento de salud mental y a libertad condicional.



También se le ordenó permanecer lejos de Sandra Bullock y a no tratar de contactarla en 10 años.



Sandra Bullock nunca se presentó en persona en la corte, pero su llamada desesperada de 15 minutos al número de emergencias 911 mientras estaba oculta dentro de un clóset de su casa, era una pieza clave de evidencia que llevó al juez a ordenar que Corbett fuera enjuiciado.



Corbett recibió evaluaciones de salud mental mientras estaba detenido y sus abogados esperaban que se resolviera el caso con un acuerdo que asegurara que recibiera un tratamiento mental continuo.



Estuvo deambulando fuera de la puerta de la casa de Sandra Bullock por varios días antes de saltar una cerca el 8 de junio de 2014, de acuerdo con testimonios de la corte. Tocó la puerta de la actriz varios minutos antes de entrar a su casa a través de la puerta de un invernadero.



Sandra Bullock alcanzó a verlo cuando caminaba hacia su habitación, lo que le permitió encerrarse en un armario y llamar a la policía.



Corbett no estaba armado, pero llevaba 25 páginas de textos en los que describía su obsesión por la estrella de 'Gravity' y decía que era su esposo.



Las autoridades encontraron después armas ilegales en su casa, pero los cargos fueron retirados.

