Sara Maldonado lo está pasando muy mal últimamente. Así lo reveló la actriz en la noche del sábado 28 de noviembre, cuando compartió aspectos de su vida privada en sus historias de Instagram que hizo públicas para sus más de 300 mil seguidores. Automáticamente, sus miles de fans en todo el mundo le mostraron su apoyo.

La conocida actriz mexicana fue en su momento protagonista de conocidas novelas como “Camelia La Texana”, “Clase 406″, “Corazones al límite” y “Mundo de fieras”, por lo que ha acumulado con los años una gran base de seguidores en sus redes sociales que no dudarían en hacer algo por ayudarla.

Pero, ¿Qué pasó exactamente? En un acto impulsivo, según dio a conocer ella misma en su Instagram personal, Sara reveló que su actual pareja le fue infiel durante su recuperación del COVID-19, exhibiendo información de una mujer con la cuál supuestamente Juan Sebastián Ávila la engañó.

Sin embargo, el domingo 29 ella publicó una serie de disculpas y fotografías que preocuparon a sus fans, alegando que la ira le consumió en ese momento y pidió perdón por los daños causados a quien le haya incomodado su libre expresión. Esto es lo que se pudo apreciar en sus redes personales.

SARA MALDONADO, UN DÍA DESPUÉS DEL ATAQUE DE IRA POR SU NOVIO

Sara Maldonado acusó a su novio de serle infiel (Foto: Instagram)

Según sus propias palabras, Juan le habría sido infiel mientras ella guardaba reposo por el COVID-19: “¡Ayuda!” comenzó Maldonado en su primer mensaje. “Anoche mi ex Juan Sebastián Ávila se cog… una pu… en Tulum, obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá”, dijo la actriz.

En un segundo mensaje, la actriz continuó: “Él dice se llama Andi, a ver pen… ¡sal y da la cara!”, escribió. “Y hay más. Hace tres semanas aborté al bebé que estábamos esperando. ¡Anda pen…! ¡Da la cara!”, añadiendo al final el usuario de Instagram de su novio para que revise sus publicaciones: “¿O di quién es?”.

Aunque todas estas acusaciones se quedaron por un tiempo en sus historias, la actriz los borró poco después y comenzó a disculparse, contando más acerca del aborto que tuvo que someterse por las complicaciones del bebé que iban a tener ella y Juan Sebastián Ávila junto a una enorme depresión que sufrió por este hecho.

Sara Maldonado pidió perdón por la situación (Foto: Instagram)

“El dolor y la angustia me cegó”, escribió, “retiro todo lo escrito y que lo que yo sienta me lo trague y amor a cualquier ser que le haya incomodado mi libre expresión. No vaya yo a perder un chingo”, finalizó. Además, publicó una foto de ella con ojeras y la cara hinchada, pero esta foto también fue borrada junto a sus mensajes.

Al final, volvió a publicar una nueva historia de Instagram un día después de la tormenta: “Gracias a todos los que me mandaron, mensajes de amor y apoyo, soy un ser humano y no soy perfecta. Estoy tratando de estar bien, entender y perdonar para seguir adelante”, escribió.

Sara Maldonado pidiendo disculpas una última vez en su Instagram (Foto: Instagram)

Lastimosamente, aún no se sabe nada acerca de los detalles de lo que pasó con la pareja en los últimos días. Ninguno ha dado declaraciones públicas con respecto a lo que pasó y todo este problema cayó por sorpresa a sus seguidores, que están preocupados enormemente por Sara Maldonado.

Por ahora, solo queda esperar a que se brinde una declaración oficial de parte de ellos y saber si realmente Juan Sebastián Ávila fue infiel a su pareja o todo fue un malentendido. En cualquier caso, la actriz está pasando por un momento terrible por esto y el bebé que perdió por una complicación, así que necesita todo el apoyo y cariño que sus fans puedan darle en las redes sociales.

Sara Maldonado con ojeras y la cara demacrada (Foto: Instagram)

