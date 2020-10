El cantante colombiano, Sebastián Yatra se reunión con el reconocido bolerista mexicano Armando Manzanero. Y publicó las fotos del encuentro en su cuenta de Instagram donde lo llamó “maestro”.

“Maestro. Ojalá logre vivir todos mis días con esa misma alegría y vitalidad que tú los llevas. ¡Hoy siento de corazón que comenzó una muy linda amistad! Que las letras y melodías siempre sean motivo de emoción y nos hagan volver a sentir las cosas como si estuviesen pasando por primera vez”, escribió Sebastián Yatra en su red social.

Asimismo, el cantante mexicano celebró el encuentro con Yatra publicando un video junto al cantante donde halagó sus cualidades como artista.

“¡Hoy tuve la fortuna de comer y convivir con este gran talento colombiano! Que es @sebastianyatra y quiero compartirlo con ustedes”, escribió Armando Manzanero en la leyenda del video donde se escucha al colombiano agradecerle por ser una gran inspiración.

“Yo estoy agradecido de poderte conocer. Admirable todo lo que has hecho y te doy las gracias porque a tantos compositores nos has motivado a escribir cosas, con fondo con contenido y las cosas que no son tan bonitas igual contarlas con respeto. Te quiero y amo tu país”, le dice Yatra a Manzanero.

Fito Paez saluda encuentro entre Armando y Sebastián

Para sorpresa de sus seguidores, el reconocido cantante argentino Fito Paez celebró la reunión de ambos artistas y aconsejó a Yatra escuchar a Manzanero.

“¡Escucha a ese maestro Sebastian!¡Fuente de inmensa sabiduría! ¡Lo mejor!”, escribió el cantautor de ‘Mariposas tecnicolor’.

De inmediato, Yatra contestó: “Gracias Fito, lo que tengo para aprender de ustedes es una vida”.