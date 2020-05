Tini Stoessel fue la encargada de anunciar oficialmente que su romance con Sebastián Yatra llegó a su fin. La cantante argentina aparentemente se encontraría muy dolida, pues ella aún tiene sentimientos hacia el intérprete ya que no ha borrado aun ninguna fotografía que tenía con él. Sin embargo, al parecer la cantante de ‘Fresa’ habría terminado el romance no solo porque se encontraban separados debido a la pandemia por coronavirus, sino por los rumores, cada vez más fuertes, de un posible affaire de Yatra con la estrella de la serie ‘Elite’, Danna Paola.

Según anunció Tini Stoessel a través de su cuenta de Twitter, el amor llegó a su fin, pero no señaló a ningún culpable. “Hola… queríamos contarles que con Sebastián (Yatra) decidimos terminar la relación”, empezó en su mensaje.

“Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina… Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, añadió.

Mensaje de Tini Stoessel dando por terminada su relación con Sebastián Yatra

DANNA PAOLA TENDENCIA EN REDES SOCIALES

Una vez conocido y compartido por miles el anuncio del fin de la relación, los seguidores de los cantantes no dudaron en señalar a Danna Paola de ser la ‘manzana de la discordia’ y de entrometerse en el romance de la famosa pareja. Inmediatamente, la popular ‘Lucrecia’ de Elite se volvió tendencia en redes sociales.

Los fanáticos de Tini Stoessel sostienen que Danna Paola, a pesar que en más una oportunidad ha indicado que no tiene nada que ver con Sebastián Yatra, el acercamiento de ambos se ha hecho cada vez más evidente, sobre todo luego de una videollamada que ambos protagonizaron junto a otra persona más.

Además, las declaraciones de Danna Paola hace un tiempo atrás también encendieron las alarmas entre los fanáticos, pues la también cantante sostuvo que no se había ido de un lugar con Maluma pero si con Yatra, lo que había generado el inicio de los rumores.

Asimismo, hace un mes unos sospechosos tuits habrían sido mensajes subliminales para conquistar el corazón de Sebastián Yatra, quien podría la inspiración de una nueva canción.

Sebastián Yatra y Danna Paola en nueva producción musical

POLÉMICA VIDEOLLAMADA ENTRE SEBASTIÁN YATRA Y DANNA PAOLA

Los rumores de un posible romance entre Sebastián Yatra y Danna Paola surgieron a raiz de una video llamada que ambos protagonizaron y en donde el colombiano tocaba la guitarra y la mexicana le pedía que saludara a la cámara.

Pero como los rumores se les escapaba de las manos y Tini Stoessel era una de las afectadas, Danna Paola salió al frente y sostuvo que entre Sebastián Yatra y ella solo existe una amistad.

“Hemos estado componiendo y hablamos hace poco. Estoy muy contenta, ya lo vieron, estamos creando algo muy cool. La verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo, nos conocemos hace tiempo y es muy cool poder crear música y compartir como intérpretes y autores la pasión por la música. ¡Me emociona muchísimo! Así que estén pendientes, se viene algo pronto“, fueron las palabras de Danna.

Pese a esta explicación, los seguidores de Tini y Sebastián no le creyeron del todo y no dudaron en tildarla de ‘baja novios’.

NUEVA CANCIÓN DE DANNA PAOLA ES DEDICADA A SEBASTIÁN YATRA

Ahora que se han desatado miles de teorías sobre el posible romance entre Sebastián Yatra y Danna Paola, la canción ‘Contigo’ de la mexicana está convirtiéndose en una de las más escuchadas en YouTbe y Spotify debido a la letra, ya que muchos indican que está dedicada al colombiano. Si aún no la has escuchado, aquí te dejamos la letra y el video

(Contigo, contigo)

(Yo me quedo encerradita si es contigo)

(Contigo, contigo)

(Yo me quedo en cuarentena si es contigo)

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos, yo solita

Toca quedarse en casita

Estando en peligro y no hay marcha atrás

Cuidando al perro y a mi mamá

Si el miedo me colapsa

(Pienso en ti y se me pasa)

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo

Contigo, contigo

Son las tres de la mañana

Ocho horas de distancia

Y yo no sé si tú vas a olvidarme

Si el mundo se termina, voy contigo a Marte

Voy a enloquecer, ya no sé qué hacer

Pero lo que sí sé es que yo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo

Contigo, contigo, oh, oh

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos, y yo solita

Toca quedarse en casita

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo

Contigo, contigo, oh, oh

One, two, three

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Yo lo que quiero es salvar al mundo contigo

Yo lo que quiero