Selena Gomez advierte que las redes sociales son “peligrosas" y “terribles” para los jóvenes

Selena Gomez asistió al Festival de Cannes junto al elenco de "Los muertos no mueren", película de zombis de Jim Jarmusch, y explicó que si bien ella intenta dar un buen ejemplo a sus seguidores de redes sociales, en general, estas son peligrosas para los jóvenes.

"El mundo está pasando por muchas cosas ahora. Lo que Jim trata de transmitir en este filme es que las redes sociales han sido terribles para mi generación", dijo Selena Gomez, de 26 años.

Sus declaraciones tuvieron lugar después de que esta semana una adolescente se suicidara en Malasia.

"Me asusta ver hasta qué punto se exponen estos jóvenes. No están al tanto de las noticias o de lo que está sucediendo. Es peligroso que la gente no tenga la información adecuada", prosiguió.

Junto a sus compañeros de reparto como Adam Driver, Bill Murray y Tilda Swinton, Selena Gomez admitió que ni las celebridades ni las grandes empresas pueden hacer gran cosa por ahora para proteger a los jóvenes. "Es casi imposible, no hay nada para bloquear (los contenidos), están expuestos de forma inmediata", agregó.

Como se recuerda, Selena Gomez (26), se ha tomado diversas pausas en redes sociales; hace tres meses regresó a Instagram y ha mantenido activo su perfil desde entonces.



