Selena Gomez vive un momento bastante complicado a nivel emocional. La cantante sufrió una crisis y está en un centro psiquiátrico recibiendo tratamiento profesional. Su expareja, Justin Bieber, está bastante conmocionado por la noticia y tuvo que buscar apoyo en la iglesia de su comunidad tras enterarse de lo ocurrido.

Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos es que la modelo Hailey Baldwin, prometida de Justin Bieber, haya empezado a recibir amenazas de muerte tras la noticia de la situación actual de Selena Gomez.

Muchos de los fans de Selena Gomez culpan a la prometida de Justin Bieber del estado emocional de la exchica Disney. En las publicaciones de Instagram de Hailey Baldwin, empezaron a atacarla e incluso, a amenazarla de muerte, en caso le ocurra algo a la cantante.

Incluso, algunos señalaron que Justin Bieber no se casaría con ella después de lo que sucedió con Selena Gomez y que si llega a ocurrir, se divorciarían rápidamente porque, tras verlo sufrir por su ex, quedaría bastante claro que no la ama.