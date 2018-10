Después de que TMZ reportara que Selena Gomez sufrió una crisis emocional y que actualmente recibe tratamiento psiquiátrico, amigos de la cantante se han solidarizado con ella. A través de sus redes sociales enviaron mensajes de apoyo.

Cardi B, con quien recientemente Selena Gomez realizó una colaboración para la canción Taki Taki, envió un mensaje a la exchica Disney a través de su cuenta Instagram. La cantante publicó una foto de la ex de Justin Bieber con el mensaje: "Eres increíble".

Además de Cardi B, otro amigo de Selena Gomez, DJ Snake, también se pronunció por la delicada situación emocional de la cantante. El DJ, quien también participó en la producción de Taki Taki, escribió:

Cardi B en Instagram | Foto: Captura de pantalla Cardi B en Instagram | Foto: Captura de pantalla Cardi B en Instagram | Foto: Captura de pantalla

"Recupérate pronto reina. Se envían oraciones", se lee en el mensaje dedicado a Selena Gomez vía Instagram. En el caso de Ariana Grande, pese a que no ha escrito un mensaje dirigido a la ex de Justin Bieber, le dio like a una publicación de sus fans sobre el estado emocional de la cantante.