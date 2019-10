Selena Gomez y Justin Bieber: las otras canciones que habría dedicado a su expareja

Tras la publicación de su nuevo tema, “Lose you to love me”, Selena Gomez ha sido tendencia en redes sociales y ha acaparado portadas en el mundo. ¿El motivo? Muchos fans han resaltado parte de la letra de la canción y señalaron que son frases que ha dedicado a su expareja, Justin Bieber.

Al respecto, la cantante de pop no ha confirmado ni negado nada. Sin embargo, en una entrevista con Candice Valdez de Radio Disney, Selena señaló que escribió la canción hace más de un año. “Obviamente es una canción muy emotiva para mí”, agregó en la conversación.

“Es interesante ver cuán lejos he llegado desde ese punto hasta ahora. Compartir mi historia es exactamente lo que siempre he hecho. No puedo ser poco auténtica. No puedo pretender que no estoy pasando por algo cuando es obvio que había estado”, dijo la artista, dejando abierta la puerta de los rumores sobre la dedicatoria al autor de “Baby”.

Cabe mencionar que una de las frases de la canción, que traducida quiere decir “Perderte para quererme” y que llega a menos de un mes de la gran boda de Justin Bieber con Hailey Baldwin, reza: “En dos meses, nos reemplazaste / Como si eso fuese fácil / Me hiciste pensar que me lo merecía / En el momento más duro de mi recuperación [física]”. Entonces, ¿le dedicó “Lose you to love me” a Justin? Solo ella lo sabrá.

Selena Gómez acaba de estrenar la canción "Lose You To Love Me" que es un éxito en las plataformas digitales. (Foto: People en Español)

Sin embargo, algunos seguidores de la artista de ascendencia mexicana han señalado que son varias las canciones que menciona la relación que ha tenido con el canadiense, con quien estuvo varios años, se separaron por una infidelidad de Bieber, pero tiempo después regresaron. Y, finalmente, la pareja terminó definitivamente.

LAS OTRAS CANCIONES DE SELENA GOMEZ PARA JUSTIN BIEBER

▶ LOVE WILL REMEMBER (2013)

I know it inside my heart / Forever will, forever be ours / Even if we tried to forget / Love will remember



Traducción:



Lo sé dentro de mi corazón / El “siempre” será por siempre nuestro / Incluso si tratamos de olvidar / El amor recordará



▶ COME & GET IT (2013)

I'll be sitting right here real patient / All day all night I'll be waiting stand by / Can't stop because I love it / Hate the way I love you



Traducción:



Estaré sentada aquí, paciente / Todo el día, toda la noche estaré esperando / No puedo parar porque me encanta, odio como te amo



▶ FORGET FOREVER (2013)

Our love was made to rule the world / You came and broke the perfect girl



Traducción:



Nuestro amor fue hecho para controlar el mundo / Viniste y rompiste a la chica perfecta



▶ THE HEART WANTS WHAT IT WANTS (2014)

There's a million reasons why I should give you up / But the heart wants what it wants



Traducción:



Hay un millón de razones por las que debería renunciar / Pero el corazón quiere lo que quiere

▶ SAME OLD LOVE (2015)

I'm so sick of that same old love / That shit, it tears me up / I’m so sick of that same old love / My body's had enough



Traducción:



Estoy tan enferma de ese mismo viejo amor, esa mier… me arranca / Estoy tan cansada de ese mismo viejo amor, mi cuerpo ya ha tenido suficiente



▶ LOOK AT HER NOW (2019)