Selena Gómez compartió foto recostada en una cama junto al cantante Benny Blanco

A través de su cuenta de Instagram, Selena Gómez compartió una foto en la que aparece recostada en una cama junto al cantante Benny Blanco.

No obstante, la imagen subida por la cantante no es más que una instantánea del detrás de cámara del videoclip del tema que grabaron juntos: “I Can't Get Enough”.

"Extraño cuando Benny Blanco fue un oso", fue el mensaje que acompaña la foto de Selena junto al cantautor.

Fiel a su estilo, Blanco respondió a la foto de Selena con un comentario que le valió miles de “me gusta” y respuestas.

“Extraño cuando Selena extraña cuando fui un oso”, fue la peculiar respuesta que dio el también productor musical a la publicación de Gómez.

Hay que precisar que, tal como se aprecia en la imagen subida por Selena Gómez, Benny Blanco apareció vestido con un traje de oso para el video del tema en mención.

“I Can't Get Enough” también contó con la participación de J Balvin y Tainy, quienes, al igual que Selena, aparecen con pijamas en una cama gigante.