Selena Gómez generó incomodidad entre los fans de su mejor amiga Taylor Swift

Selena Gómez está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, y no es para menos pues con la promoción de sus dos nuevos sencillos “Look at her now” y “Lose you to love me”, que se habrían basado en su expareja Justin Bieber , la cantante está demostrando que ha vuelto totalmente renovada y con ganas de romper en la industria musical.

Algo que de seguro alegró muchísimo a su mejor amiga Taylor Swift , quien la ha apoyado en todo lo que realiza y esta no sería la excepción; sin embargo, un hecho ha llamado la atención y quizás no gustó a la intérprete de “Blank Space”.

¿Qué pasó? Debido a que la exestrella de Disney tiene que dar a conocer sus temas, ha salido luciendo una envidiable figura y deslumbrando con sus looks; algo que refleja en los post que publica en sus redes sociales.

Precisamente fue en su cuenta de Instagram que dio a conocer que el secreto para que luzca espectacular es por el uso de las fajas Skim, de propiedad de Kim Kardashian. “Legítima, muy cómoda”, escribió en la imagen que publicó en sus historias en la que se ve frente al espejo.

Selena Gómez luciendo una faja de Kim Kardashian. (Foto: Instagram)

Los seguidores de Selena Gómez, al ver la publicación de la artista, la llenaron de halagos por la seguridad que tuvo al lucirlo, calificándola como una diosa.

Todo lo contrario ocurrió con los fans de Taylor Swift, quienes cuestionaron esta actitud, al considerar que hizo mal en promocionar la marca de la mayor enemiga de la intérprete de “You need to calm down”.

Debido a las críticas, la cantante de “Wolves” subió una foto con su mejor amiga con el siguiente texto: “Moriría por ella. Gracias por estar siempre a mi lado. Me has enseñado mucho, caminaste todo esto conmigo, Te quedaste y me recuerdas que soy un mejor ser humano. Estoy de tu lado de por vida”.

Selena Gómez y Taylor Swift tienen una amistad de muchos años. (Foto: AFP)

¿POR QUÉ LA RIVALIDAD DE SWIFT CON KARDASHIAN?

La antipatía de Taylor Swift, no precisamente con Kim Kardashian, sino con el esposo de esta, Kanye West, surgió cuando en medio de la gala de los VMA Video Music Awards 2009, en el instante que la artista fue galardonada con el premio a Mejor Video Femenino fue interrumpida por el rapero para decirle que ella no lo merecía.

“Yo, Taylor, estoy muy feliz por ti y te dejaré terminar, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos. ¡Uno de los mejores videos de todos los tiempos!”, señaló dirigiéndose a ella y a la audiencia. Desde ese momento se declararon la guerra.

Lo peor vino después, ya que la pareja de Kardashian escribió unas letras para la cantante en la que señalaba: “Yo hice famosa a esa zorra”.

Swift no se quedó de brazos cruzados y también le contestó, pero no solo haciendo una burla a esa situación sino al robo que vivió su esposa en París. El videoclip lleva por título “Look what you made me do”.