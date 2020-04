La cantante Selena Gómez habló para Interview Magazine sobre la relación de su fama y su vida privada. “Mi intención nunca fue convertirme en un periódico”, aclaró desde el inicio.

Sin embargo, las situación se escapó de las manos cuando empezó una relación con Justin Bieber y el lupus, enfermedad que sufre desde el 2013. “Entonces, cuando las cosas ocurrieron de esa manera, se salió de control. Luego dije:'espera, nada de esto es cierto'”, afirmó.

“La forma en que los medios de comunicación a veces han intentado explicar las cosas, han hecho que me vaya de mí (...) Me enamoré. Tuve que comenzar a abrirme porque la gente me estaba quitando la narrativa y me estaba matando”, comentó.

“Rare”, su último disco

Recientemente la ex chica Disney reveló en una entrevista a Miley Cyrus que padece de bipolaridad y hace unos meses lanzó su último disco llamado “Rare”, logrando que una de sus canciones “Lose to you love me” sea número uno en el Hot 100 de Billboard.

“Fue un momento en que regresé y pensé: ‘estoy listo para entrar al estudio con personas en las que confío y comenzar a trabajar en las canciones’. Había un aire a su alrededor donde la gente estaba muy feliz, porque era como si finalmente fuera a ser yo”, señaló sobre la creación de su nuevo disco.

Finalmente, Gómez afirma que no ha leído críticas a su trabajo, pues prefiere dejarlo de lado.

