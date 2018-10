Definitivamente Justin Bieber está más enamorado que nunca. Aunque no goza una reputación de hombre romántico, lo cierto es que el cantante sí lo es con la mujer indicada. Y no. No se trata de Selena Gomez, sino de su esposa Hailey Baldwin.

Pese que sufrió por la crisis emocional de su antiguo amor, Selena Gomez, Justin Bieber está 100% comprometido con su esposa de 21 años. Hailey Baldwin y el intérprete de 'Love Yourself' se casaron en un Juzgado de Nueva York en el mes de setiembre, sellando su amor ante los ojos de la ley.

Se especula que este matrimonio desató la crisis de Selena Gomez, aunque no hay nada confirmado. Por ahora, la cantante quiere (y debe) estar apartada de todas las noticias sobre su ex, para centrarse en su tratamiento de recuperación.

Así como ella, Justin Bieber también deja el pasado atrás y vive feliz al lado de su esposa, a quien le ha dado la mayor prioridad. Por eso, según fuentes de People, el cantante no tiene ninguna intención de volver a trabajar en su carrera musical, solo para estar junto a Hailey Baldwin.

"Justin luce bien. Sin embargo, no parece estar listo para grabar nueva música y sigue diciendo que solo quiere estar con su esposa Hailey" , declara la fuente citada por el mencionado medio. Y aunque este gesto puede parecer dulce, los cierto es que su pareja no está en el mismo lugar.

La misma fuente reveló que la modelo de 21 años ya está lista para regresar a su carrera. Incluso, Hailey Baldwin y Justin Bieber habrían discutido por esta situación. "Ella tiene más energía y proyectos que quiere empezar. No están en la misma página, en lo que respecta al trabajo"

Lo cierto es que Justin Bieber puede estar más tiempo sin trabajar, pues tiene el dinero suficiente para mantener su estilo de vida. Otra fuente citada por People, comentó que el cantante quiere más descanso por todos los años que ha estado en el ojo de la tormenta. Y su esposa Hailey Balwin estaría de acuerdo con eso.