Selena Gomez lanza la canción 'Love You To Love Me' y esta es la historia detrás de su nuevo single

Selena Gomez ha marcado su regreso al mundo de la música con la canción ‘Lose you to love me’ que ha generado millones de reacciones en todos sus seguidores y muchos han asegurado que este nuevo tema se lo está dedicando a su ex pareja Justin Bieber.



El video que ya tiene más de seis millones de reproducciones, se ha convertido en N°1 en tendencias de YouTube y ha logrado desatar toda una fila de conclusiones sobre la historia detrás de esta canción.



Selena Gomez ha decidido contar algunos pasajes de su vida y además, espera que muchas personas se identifiquen con la letra de la canción y espera que sientan que existe esperanza y que todo va a pasar algún día y alcanzarán la felicidad que tanto buscan.



¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA CANCIÓN?

Los fans han sacado una conclusión al instante de escuchar la canción ‘Lose you to love me’ y han dicho que este tema es una indirecta para Justin Bieber. ¿Por qué?



“En dos meses nos reemplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste pensar que me lo merecía. En el transcurso de la sanación, sí”, dice parte de la letra de la canción de Selena Gomez.



Y es que Selena y Justin Bieber se separaron en marzo de 2018 y en julio de ese año, el canadiense hizo pública su relación con Hailey Baldwin.



Recordemos que Justin se casó en dos oportunidades con Hailey, la última en una ceremonia en Carolina del Sur en donde se hicieron presentes muchas celebridades. Y Selena en la canción también confirma que la historia de ellos se terminó de una vez por todas. Aprendió a quererse y alejarse de lo que la lastima.



LYRICS LOSE YOU TO LOVE ME, SELENA GOMEZ

You promised the world and I fell for it



I put you first and you adored it



You set fires to my forest



And you let it burn



Sang off key in my chorus



‘Cause it wasn’t yours



I saw the signs and I ignored it



Rose colored glasses all distorted



You set fire to my purpose



And I let it burn



You got off in the hurting



When it wasn’t yours, yeah



We’d always go into it blindly



I needed to lose you to find me



This dancing was killing me softly



I needed to hate you to love me



To love, love, yeah



To love, love, yeah



To love, yeah



I needed to lose you to love me (Yeah)



To love, love, yeah



To love, love, yeah



To love, yeah



I needed to lose you to love me (Yeah)



I gave my all and they all know it



You turned me down, and now it’s showing



In two months you replaced us



Like it was easy



Made me think I deserved it



In the thick of healing, yeah



We’d always go into it blindly



I needed to lose you to find me



This dancing was killing me softly



I needed to hate you to love me (Yeah)



To love, love, yeah



To love, love, yeah



To love, yeah



I needed to lose you to love me (Yeah)



To love, love, yeah



To love, love, yeah



To love, yeah



I needed to lose you to love me (Yeah)



You promised the world and I fell for it



I put you first and you adored it



You set fires to my forest



And you let it burn



Sang off key in my chorus



To love, love, yeah



To love, love, yeah



To love, yeah



I needed to hate you to love me (Yeah)



To love, love, yeah



To love, love, yeah



To love, yeah



And now the chapter is closed and done



To love, love, yeah



To love, love, yeah



To love, yeah



And now it’s goodbye, it’s goodbye for us



LETRA EN ESPAÑOL LOSE YOU TO LOVE ME, SELENA GOMEZ

Me prometiste el mundo y yo te creí



Fuiste mi prioridad y lo adorabas



Incendiaste mi bosque



Y lo dejaste quemarse



Desafinaste en mis coros



Porque no eran tuyos



Vi las señales y las ignoré



Todo era color de rosa distorsionado



Incendiaste mi propósito



Y yo lo dejé quemarse



Disfrutabas el dolor



Porque no era tuyo, sí



Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados



Necesitaba perderte para encontrarme



Ese juego me estaba matando suavemente



Necesitaba odiarte para amarme, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Necesitaba perderte para amarme (Sí)



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Necesitaba perderte para amarme (Sí)



Di todo de mí y todos lo saben



Tú me destruiste y ahora es obvio



En dos meses nos remplazaste



Como si fuera fácil



Me hiciste creer que me lo merecía



En el transcurso de la sanación, sí



Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados



Necesitaba perderte para encontrarme



Ese juego me estaba matando suavemente



Necesitaba odiarte para amarme, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Necesitaba perderte para amarme (Sí)



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Necesitaba perderte para amarme



Me prometiste el mundo y yo te creí



Fuiste mi prioridad y lo adorabas



Incendiaste mi bosque



Y lo dejaste quemarse



Desafinaste en mis coros



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Necesitaba odiarte para amarme, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Necesitaba perderte para amarme



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Y ahora el capítulo está cerrado y hecho



Para amar, amar, sí



Para amar, amar, sí



Para amar, sí



Es la hora de la despedida, es nuestra despedida