Selena Gomez y la lección de amor que aprendió de su relación con Justin Bieber

Selena Gomez ha logrado generar gran polémica con su canción ‘Lose You To Love Me’ y muchos aseguran que tiene una dedicatoria para su ex Justin Bieber. La cantante utilizó algunas frases que realmente describieron la relación tóxica que vivió en el pasado y lo mal que se sentía.



Parte de la canción traducida quiere decir: “En dos meses, nos reemplazaste / Como si eso fuese fácil / Me hiciste pensar que me lo merecía / En el momento más duro de mi recuperación [física]”.



Recordemos que Selena Gomez y Justin Bieber fueron pareja por muchos años, pero terminaron por una infidelidad de Bieber.

Tiempo después regresaron, pero pasaron unas semanas y el cantante de “Baby” decidió volver con Hailey Baldwin, que es con quien finalmente se casó.



La cantante decidió contar todo lo que vivió en esta canción y además, dejó un gran mensaje de esperanza para todas las personas que han vivido lo mismo que ella.



LA LECCIÓN DE AMOR QUE APRENDIÓ SELENA GOMEZ

Selena Gomez ha dado una entrevista para el programa Zach Sang y ha contado que en el pasado se ha visto envuelta en relaciones tóxicas en las que la comunicación y la transparencia brillaban por su ausencia.



“Cuando eres más joven, confundes la codependencia con amor y acabas desarrollando una especie de adicción a la pasión y la frustración que sentís el uno hacia el otro y crees que eso es estar enamorado. O al menos eso es lo que yo pensé durante mucho tiempo”, ha confesado a su paso por el programa de radio de Zach Sang.



La cantante también ha confesado que le intriga saber qué le tiene reservado Cupido, pero por el momento no considera una prioridad encontrar a alguien con quien rehacer su vida.



“Llevo muy, muy soltera desde hace dos años”, ha asegurado. “Según te vas haciendo mayor, encuentras a personas que son adecuadas para ti y que están en el mismo punto de sus vidas… Ahora mismo me lo estoy tomando con calma, de verdad”.