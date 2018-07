Selena Gomez llora por Justin Bieber: El terrible aspecto que mostró la cantante tras anuncio de compromiso de su ex

¡No lo puede sueperar! Selena Gómez fue captada por los paparazis tras el anuncio del compromiso de Justin Bieber con Hailey Baldwin y su aspecto reflejaría el dolor que la cantante estaría sufriendo por el próximo matrimonio de su expareja, con quien hace unos meses se le veía feliz y disfrutando de haber retomado su relación con el intérprete de 'baby'.



En un primer momento, tras el anuncio del matrimonio de Justin Bieber con Hailey Baldwin, Selena Gomez fue captada disfrutando su día junto a sus amigos en un yate. Pero todo parece indicar que ahí aún no estaba enterada de la 'bomba'. La noticia la habría recibido horas después lo que la habría devastadado al punto de llorar amargamente varias horas.



Las fotografías que captaron los paparazis no son las mejores y no favorecen y revelarían el verdadero estado de Selena Gomez y vaya que conmueven a cualquiera .

LOOK DESASTROZO



Con un buzo plomo y un polo negro, Selena Gomez estuvo caminando por New York donde fue captada por paparazzis, en un primer momento se le vio acompañada por amigos, pero luego fue retratada sola.

Cuando Selena Gomez se quitó los lentes las suspicacias comenzaron: los ojos hinchados y rojos para muchos indicaba que estuvo llorando por el anuncio de Justin Bieber .



Los seguidores de Selena Gomez tras enterarse de la noticia del compromiso Justin Bieber estuvieron desesperados y muchos creían que el verdadero amor había terminado para siempre, pero aparentemente no eran los únicos.

Justin Bieber y Hailey Baldwin Justin Bieber y Hailey Baldwin

Seguidores en redes sociales consideran que los videos de felicidad que había colgado una amiga de Selena Gomez eran solo para aparentar el dolor que sintió al ver el anillo en la mano de Hailey Baldwin, que en algún momento pudo ser suyo .