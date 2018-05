Selena Gomez reaccionó así cuando niñita se negó a tomarse una foto con ella [VIDEO y FOTOS]

Selena Gomez es una de las estrellas juveniles más famosas del momento. Sin embargo, la celebridad jamás esperó que una pequeña niña la hiciera pasar un momento muy incómodo al negarse a fotografiarse con ella.



Durante uno de sus últimos eventos en California como imagen de una conocida marca deportiva, Selena Gomez se cruzó con un padre que cargaba a su pequeña hija en brazos.

Entusiasmada por la dulzura de la niña, Selena Gomez se aproximó para cargarla. Sin embargo, pronto se puso nerviosa ya que la menor se negó a irse con ella y rápidamente se retorció para volver con su padre.

Selena Gomez, completamente en shock por el rechazo, se cogió la cara con ambas manos y dijo: 'I don't know what you do' (no sé lo que haces), y se alejó del lugar rápidamente.

Como era de esperar, las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Aunque muchos tomaron lo sucedido con mucho humor, otros hicieron énfasis en el rechazo de la niña y otros se apresuraron a defender a Selena Gomez.

"O sea y ahora andas diciendo que fue rechazada, por favor... cualquier niño actúa así, cómo se va ir con una desconocida. Bueno mi hijo es así, no se va con gente que no conoce" , dijo una fan de Selena Gomez.

Selena Gomez fue rechazada por una niñita

Selena Gomez se viene recuperando favorablemente de su ruptura con Justin Bieber, luego de haber iniciado una segunda relación con él durante el 2017. Ahora, se especula que la cantante habría empezado un romance con Justin Theroux, ex de Jennifer Aniston.

