Selena Gomez se mantuvo alejada por varios días de las redes sociales, pero para alegría de sus 185 millones de seguidores de Instagram, la cantante estadounidense decidió reaparecer con un video en el que explicó las razones por las que estuvo ausente.

“Quiero lanzar este mensaje rápido porque sé que últimamente no he estado publicando mucho contenido”, se le escucha decir al inicio del clip a Gomez.

En el clip, de poco más de un minuto, la intérprete de “Lose You To Love Me” aparece con un look relajado: sin maquillaje, con un moño sencillo y un polo de tiras color plomo.

Selena contó que estuvo trabajando en algunas sorpresas para sus fans; sin embargo, por la situación que vive el mundo por la pandemia del COVID-19 no consideró oportuno dar a conocer noticias festivas.

“Quiero que sepan que los amo y los extraño y que hay tantas cosas emocionantes por venir que no puedo esperar compartir con todos ustedes. Solo pienso que al principio de este año, con todo lo que está pasando, me parecía un poco insensible publicar cosas que puedan ser un poco alegres o para celebrar. Fue realmente difícil para mí y me he tomado el tiempo para educarme, realmente aprender sobre lo que está pasando y continúo haciendo de eso mi prioridad”, dijo en el video.

La cantante y también actriz estadounidense prometió a sus fans mantenerse más activa y compartir con ellos momentos íntimos de su vida, además agradeció el apoyo incondicional que siempre recibe. “Gracias por estar y gracias por apoyarme siempre”, terminó.

En otro post, Selena Gomez compartió una fotografía en la que aparece el rincón musical de su nuevo hogar. “Cosas que he estado haciendo durante la cuarentena: acomodándome en mi nueva casa y (tomando) clases de guitarra”, escribió en la leyenda.