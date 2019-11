Selena Gómez sorprende con mensajes cariñosos a Julia Michaels | FOTOS

Selena Gómez sigue dando que hablar en redes sociales. Esta vez compartió varias imágenes al lado de su amiga Julia Michaels, con quien se dio un beso y presumió los tatuajes idénticos que se realizaron.

La exestrella de Disney afirmó en Instagram que no está saliendo con nadie, pero sorprendió a más de uno con el beso a su compañera en sus stories.

La exchica Disney le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. (Foto: @selenagomez)

“Está tatuado... mi flecha apunta hacia ti por siempre”, es el mensaje que la cantante colocó al lado de la imagen. Mientras que en la descripción se lee “Mi amor, mi corazón y mi alma” etiquetando a su amiga y un corazón negro al lado.

Ambas compartieron imágenes previo al cumpleaños de Michaels, donde se están besando en sus redes sociales y no han dudado de darse más muestras de cariño.

Cabe resaltar que Julia Michaels aparece como compositora en sus nuevos temas “Lose You to Love Me” y “Look at Her Now”.