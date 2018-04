The Weeknd , expareja de Selena Gomez, no pudo contener sus emociones y comenzó a llorar cuando comenzó a cantar ‘My Dear Melancholy’, tema inspirado en la intérprete de 'Same Old Love', en la primera noche del festival Coachella.



The Weeknd sorprendió a propios y ajenos al lanzar un nuevo EP llamado 'My Dear Melancholy', compuesto de 6 canciones. En muchas de ellas parece hacer una clara referencia a su ex, Selena Gomez y la relación que ambos vivieron.



The Weeknd no pudo contener las lágrimas cuando comenzó a entonar la canción, y luego tuvo que dar paso a ‘Call Out My Name’, que también hace referencia a Selena Gomez por lo que se le notó muy emocionado.



'Call Out My Name' es la primera canción y una de las más fuertes en referencia a su relación con Selena Gomez. "Te puse por encima, te presumí abiertamente. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, me aseguré de protegerte de cerca" se escucha en una parte de la canción.



The Weeknd lloró en el escenario de Coachella. (Video: YouTube)

Sin embargo, una de las partes más significativas está en el verso 2, cuando The Weeknd parece inferir que casi dona su riñón para entregárselo a Selena Gómez. "Dije que no sentía nada, bebé, pero mentí. Casi corto una parte de mi para salvar tu vida", escribió el cantante.



"Supongo que solo era otra parada, hasta que tú te decidieras" , se escucha en la canción de The Weeknd. Esta parece ser una referencia a la relación de Selena Gómez con Justin Bieber, que se caracterizaba por las idas y venidas entre los dos.



The Weeknd y Selena Gomez asistieron como espectadores en Coachella 2017, por lo que el cantante habría recordado ese momento cuando estuvo en el escenario.

