¡Pobre The Weeknd ! Aunque muchos pensaron que las cosas entre Selena Gómez y su ex, Abel Tesfaye (mejor conocido como The Weeknd) quedaron bien, las nuevas canciones lanzadas por el cantante parecen demostrar todo lo contrario.

Esta semana, The Weeknd sorprendió a propios y ajenos al lanzar un nuevo EP llamado 'My Dear Melancholy', compuesto de 6 canciones. En muchas de ellas parece hacer una clara referencia a su ex, Selena Gómez y la relación que ambos vivieron.

'Call Out My Name' es la primera canción y una de las más fuertes en referencia a su relación con Selena Gómez. "Te puse por encima, te presumí abiertamente. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, me aseguré de protegerte de cerca" se escucha en una parte de la canción.

Sin embargo, una de las partes más significativas está en el verso 2, cuando The Weeknd parece inferir que casi dona su riñón para entregárselo a Selena Gómez. "Dije que no sentía nada, bebé, pero mentí. Casi corto una parte de mi para salvar tu vida", escribió el cantante.



"Supongo que solo era otra parada, hasta que tú te decidieras" , se escucha en la canción de The Weeknd. Esta parece ser una referencia a la relación de Selena Gómez con Justin Bieber, que se caracterizaba por las idas y venidas entre los dos.



"Solo malgastaste mi tiempo. Tú estás por encima", escribió The Weeknd, dejando entrever que la separación que tuvo con Selena Gómez lo afectó personalmente, mucho más de los que sus fanáticos pensaron.



The Weeknd - Call Out My Name (Official Audio)

