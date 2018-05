Se aproxima la serie de Selena Quintanilla que producirá Telemundo, sin embargo, desde ya hay malas noticias, pues no habrá algunas canciones de la ‘Reina del Tex-Mex’, que protagonizara Maya Zapata, como 'Bidi Bidi Bom Bom' ni 'El Chico del Apartamento 512'.



‘El Secreto de Selena’ no contará con las canciones oficiales de Selena Quintanilla, por lo que se están realizando covers que la desaparecida cantante hacía, adelantó la actriz Sofía Lama, quien estará en esta serie.



“Desafortunadamente no se va a escuchar la música, porque no es una historia aprobada por la familia de Selena. No se tienen los derechos, pero se están haciendo covers que Selena cantaba, con una voz muy parecida a la de Selena. Le estamos tratando de dar la vuelta sin su música“, dijo Lama en una entrevista para Agencia Reforma por la serie de Selena Quintanilla.



Según Lama, ella comprende el sentir de la familia porque quieren mantener esa estrella en Selena Quintanilla que ha perdurado más de dos décadas, pero consideró que “también era una ser humano”.



Viudo de Selena Quintanilla habla de su posible serie biográfica. Video: Suelta la Sopa / Telemundo

“Contaremos cuando se equivocaba. Cuando murió muchos pensaban que era feliz y estaba en la cumbre de su carrera, y no es cierto. Sufría mucho porque era explotada, manipulada”, dijo la actriz sobre Selena Quintanilla. Por supuesto, estas declaraciones no le van a gustar a la familia de la ‘Reina del Tex-Mex’.



Lama también se refirió a Maya Zapata, actriz que interpretará a Selena Quintanilla, indicando que “es muy disciplinada”. “La gente la va a amar y la va a recordar por siempre en este personaje“, finalizó.

